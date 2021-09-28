مصادر "سبق": معتل نفسياً وراء "بقايا الدخان" بمسجد الليث

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تفاعل مع الصحيفة يعقبه إغلاقه لحين التأكد من جاهزيته

علمت "سبق" أن إدارة المساجد بمحافظة الليث وقفت اليوم، على المسجد الذي وثّقه مواطن وبداخله "بقايا دخان"، مؤكدةً أن من يقف خلف هذا العمل معتل نفسياً يقيم في محطة مهجورة على طريق الساحل "مكة- الليث".

جاء ذلك تفاعلاً مع ما نشرت "سبق" تحت عنوان: "بقايا دخان داخل مسجد بالليث.. مَن المسؤول؟"، رصد فيه مواطن بالليث أثناء أدائه للصلاة "بقايا دخان" داخل مسجد في منطقة الميقات بالليث؛ يرتاده المصلون العابرون على طريق الساحل القديم "مكة- الليث"؛ وسط مطالبات بردع المتسبّب، مراعاة لحرمة بيوت الله.

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها "سبق"، فإن مراقبي إدارة المساجد بالليث وقفوا على الموقع، واتضح أن المسجد يتبع لمحطة وقود مهجورة، وبها شخص معتل نفسياً هو من قام بترك "بقايا الدخان" داخل المسجد.

وقد قررت إدارة المساجد بالليث إغلاق المسجد فوراً؛ لحين التأكد من جاهزيته من نظافة ونحوها.