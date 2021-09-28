النيابة تطلب تفريغ الكاميرات في مقتل «تاجر» برصاص «مجهولين» في بولاق

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طلبت نيابة بولاق الدكرور في الجيزة، اليوم الثلاثاء، تحريات أجهزة الأمن لكشف ملابسات واقعة مقتل «تاجر»، إثر إطلاق النار عليه من قبل شخصين كانا يستقلا دراجة بخارية.

وأفادت التحقيقات بأن المجني عليه كان رفقة أصدقائه يوم الواقعة، وأطلق عليه شخصين الرصاص ولاذا بالفرار.

ونٌقلت الجثة إلى مشرحة زينهم، تحت تصرف النيابة التي كلف الطب الشرعي، بتحديد أسباب الوفاة.

وكلفت النيابة، خبراء الأدلة الجنائية بمضاهاة المقذوف الناري المستخرج من جسد المجني عليه بفوارغ الطلقات التي عُثر عليها بمسرح الجريمة.

وطلبت النيابة تفريغ كاميرات المراقبة بمحيط مكان الواقعة، في محاولة للوصول إلى هوية المتهمين وما تزال التحقيقات مستمرة.