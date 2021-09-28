محافظ كفر الشيخ يصدر حركة تنقلات لرؤساء الوحدات القروية

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صرح أحمد السماحى، المتحدث الرسمي لمحافظة كفرالشيخ، بأن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، أصدر قرار بشأن حركة تنقلات لرؤساء الوحدات القروية بمركز ومدينة كفرالشيخ، وإلغاء انتداب الصاوي فكيه الصاوي، رئيس الوحدة المحلية بمحلة موسي، وعودته لجهة عمله الاصلية بمجلس مدينة دسوق، حيث شمل القرار ايضاً ندب كلاً من:-

إبراهيم عبدالحميد حجاج، رئيس الوحدة المحلية بالحمراء، للعمل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كفرالشيخ

حماده على الروينى، رئيس الوحدة المحلية بدقلت، للعمل رئيساً للوحدة المحلية بالحمراء.

محمود محمد محمود شاهين، ادارة الحسابات بمجلس مدينة كفر الشيخ، للعمل رئيساً للوحدة المحلية بدقلت.

ايمن ابراهيم يوسف، رئيس الوحدة المحلية بإسحاقة، للعمل رئيساً للوحدة المحلية بالحمراوى.

عبود عبدالتواب الصيفي، سكرتير الوحدة المحلية بإسحاقة، للعمل رئيساً للوحدة المحلية بمحلة موسي.

احمد منصور خليفة، رئيس الوحدة المحلية بالمرابعين، رئيساً للوحدة المحلية بأريمون.

حامد محمد ترك، رئيس الوحدة المحلية بأريمون، للعمل رئيساً للوحدة المحلية بالخادمية.

جمال عبدالفتاح السبع، رئيس الوحدة المحلية بالخادمية، للعمل رئيساً للوحدة المحلية بالمرابعين.

محسن ابراهيم احمد الصعيدي، رئيس قرية أم سن بالرياض، للعمل رئيساً لقرية اسحاقه.

رضا فتحي البدراوي رئيس قرية الحمراوي، للعمل رئيساً لقرية ام سن بالرياض.

يأتي هذا في إطار حرص اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، علي تطوير كفاءة الجهاز الإداري والدفع بالكوادر والقيادات المؤهلة للقضاء علي الروتين ومكافحة الفساد والعمل علي تطوير آلية التواصل الدائم والفعال وضرورة التواجد في الشارع والتعامل الفوري مع مشكلات المواطنين.

وأكد محافظ كفرالشيخ، أن حركة التنقلات تهدف إلى ضخ دماء جديدة للعمل بالوحدات المحلية وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطن، موجهاً اياهم للعمل علي تحسين مستوي الاداء الاداري، والاهتمام بمنظومة النظافة وضبط الأسواق والاستماع لطلبات وشكاوي المواطنين والعمل على حلها والتصدي لأى مخالفات سواء على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة أو البناء العشوائي.