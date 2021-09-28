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رئيس الوزراء يستعرض الأجندة التشريعية للحكومة.. ويهنئ البرلمان بعودة الانعقاد

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رئيس الوزراء يستعرض الأجندة التشريعية للحكومة.. ويهنئ البرلمان بعودة الانعقاد رئيس الوزراء يستعرض الأجندة التشريعية للحكومة.. ويهنئ البرلمان بعودة الانعقاد

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التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ظهر الثلاثاء، بالمستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية؛ حيث تم استعراض الخطوط العريضة للأجندة التشريعية للحكومة ومناقشة مشروعات القوانين التي تضعها على أجندة أولوياتها خلال هذه المرحلة.

وتقدم رئيس الوزراء بالتهنئة إلى البرلمان بمناسبة عودة الانعقاد المقررة مطلع شهر أكتوبر المقبل، بدعوة من الرئيس عبدالفتاح ، رئيس الجمهورية، مع افتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، وانطلاق دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الأول لمجلس الشيوخ.

وثمّن مدبولي التعاون والتنسيق الذي يتم مع البرلمان من أجل إنهاء كل التشريعات المنتظرة، بما يخدم صالح المواطن المصري، وكلف وزير شؤون المجالس النيابية بالتنسيق بين الوزارات المعنية لتحديد أولويات القوانين في المناقشة والتوصل إلى الصورة النهائية لها.

من جانبه، عرض وزير شؤون المجالس النيابية خلال اللقاء، جانبًا من التشريعات التي قدمتها الحكومة خلال الفصلين التشريعيين الأول والثاني للبرلمان، من بينها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، ومشروع قانون المالية العامة الموحد، ومشروع قانون بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني، بالإضافة إلى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء والقانون الصادر به، وغيرها من مشروعات القوانين التي سيتم التنسيق بشأنها.

المصرى اليوم

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