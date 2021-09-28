محافظ أسوان يفاجئ المسؤولين بزيارة مدينة كوم أمبو ويقرر صرف 20 ألف جنيه لمدرسة النجاجرة

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فاجأ اللواء أشرف عطية محافظ أسوان مسئولي المحليات بزيارته لمركز كوم أمبو بعد تغييره لخط سيره أثناء عودته لمدينة أسوان حيث قام المحافظ بتفقد الشوارع الداخلية َوالأحياء السكنية، فيما استدعى اللواء أشرف عطية المسئولين بعد تواجده بالمدينة.

كما تفقد اللواء أشرف عطية مدرسة النجاجرة الإبتدائية المشتركة حيث شهد قيام مدير المدرسة وبعض العاملين بأعمال الصيانة البسيطة من تجهيزوإعداد اللافتة الرئيسية ودورات المياه العمومية والفناء المدرسي والزراعات ، وتطبيقاً لمبدأ الثواب والعقاب قرر أشرف عطية إثابتهم بصرف 20 ألف جنيه لإستكمال التجهيز والإعداد للعام الدراسى الجديد منهم ألفين جنيه لمدير المدرسة علاء الدين عبد الفضيل ، فضلاً عن قيام الهيئة العامة للأبنية التعليمية بدراسة طرح المدرسة للصيانة الشاملة .