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اعترافات المتهمين بـ اختطاف تاجر كرداسة أمام النيابة: خلاف مالي وراء الواقعة

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اعترافات المتهمين بـ اختطاف تاجر كرداسة أمام النيابة: خلاف مالي وراء الواقعة اعترافات المتهمين بـ اختطاف تاجر كرداسة أمام النيابة: خلاف مالي وراء الواقعة

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أمرت نيابة شمال الجيزة، اليوم الثلاثاء، بحبس 6 متهمين- بينهم شقيقان- بخطف تاجر ماشية بمركز كرداسة تحت تهديد السلاح، وإجباره على توقيع إيصالات أمانة، لوجود خلاف مالي بينه وبين أحدهم، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

أفادت التحقيقات بأن أجهزة الأمن نجحت في تحرير المجني عليه، بعد رصد مكان اختطافه في بلبيس بالشرقية، إذ تبينّ أنّ وراء الجريمة «تاجر»، كان على خلاف مع المجني عليه، و4 أشخاص آخرين.

وذكرت التحقيقات أن المتهمين طلبوا من أسرة المجني عليه فدية لتحرير «الأخير»، إلا أنهم لم يدفعوها لتدخل الشرطة وضبط الجناة.

وكانت أجهزة الأمن تلقت بلاغًا من«وليد»، 28 سنة، شقيق المجني عليه، من قِبل مجهولين يستقلون سيارة وأتوبيس ادعوا أنهم رجال شرطة، واتهم ياسر الزعيم، 29 سنة، أصل إقامته مركز الفتح بمحافظة أسيوط، بسبب خلافات مالية بينهم.

توصلت التحريات إلى أن المتهم وشقيقه «ضاحي» خططا للواقعة بالاشتراك مع 4 أشخاص، وهم: «سائق»، و«عاطل»، و«عامل»، و«سايس»، جميعهم يقيمون بمحافظة القليوبية.

أوفدت أجهزة الأمن عدة مأموريات إلى أسيوط والقليوبية اضطر معها المتهمون للتخلي عن المختطف حتى تمكنت القوات من ضبطهم وبحوزتهم فرد خرطوش و3 طلقات والسيارة المستخدمة في الجريمة.

أقر المتهم الأول بالتخطيط للواقعة لوجود خلافات مالية بينه وبين المجني عليه فاتفق مع 4 آخرين على تنفيذ عملية اختطافه مقابل ألف جنيه لكل منهم.

وأضاف أنهم احتجزوه بمنطقة مهجورة في مركز بلبيس بمحافظة الشرقية وأجبروه على توقيع 3 إيصالات أمانة مزقوها أثناء ملاحقتهم.

المصرى اليوم

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