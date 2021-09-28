استخراج الشهادات المؤمنة للعاملين بالتعليم الخاصة بالتطعيم مجانًا

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أعلنت مديرية الصحة في محافظة شمال سيناء عن استخراج الشهادات المؤمنة الخاصة بالتطعيم بلقاح كورونا للعاملين بالتربية والتعليم وطلاب الجامعات مجانا اعتبارا من اليوم.

وأكد الدكتور طارق شوكه، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة أنه بناء على تعليمات وزيرة الصحة والسكان يتم استخراج الشهادة المؤمنة RQ الخاصة بالتطعيم بلقاح كورونا لكل من العاملين بالتربية والتعليم وطلاب الجامعات فقط مجانا اعتبارا من اليوم الثلاثاء 28 سبتمبر الجارى.. مشيرا إلى توافر شهادات التطعيم المؤمنة بمركز الاستجابة السريع «QR» والعلامة المائية في مكتب تطعيم فيروس كورونا بمستشفى العريش العام.

ويذكر أنه يتم استخراج شهادات التطعيم بلقاح فيروس كورونا المعتمدة والمؤمنة بمقابل مادى يبلغ ١٠٠ جنيهًا للمصريين و١٠ دولارات لغير المصريين أو ما يعادلها بالجنيه المصرى، وذلك بعد إحضار جواز السفر.

ويذكر أيضا أنه تم الانتهاء من تطعيم الفئة الأولى من العاملين بالمدارس والمتعاملين مع الطلاب بنسبة 95 %، وأنه جارى استكمال النسبة الباقية استعدادا للعام الدراسى الجديد .فتح مركز شباب العريش لتطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا المستجد.