تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام شيريف تيراسبول في أبطال أوروبا

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يستضيف فريق ريال مدريد الإسباني مساء اليوم الثلاثاء 28 سبتمبر نظيره شيريف تيراسبول المولدوفي في الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وتقام المباراة بين ريال مدريد وشيريف تيراسبول على ملعب «سانتياجو برنابيو» التاريخي الذي يعود لاحتضان مباريات الملكي بعد نحو عامين من أعمال التجديد، كان ريال مدريد يخوض المباريات خلالها على ملعب ألفريدو دي ستيفانو.

ونجح ريال مدريد في الفوز في الجولة الأولى خارج ملعبه على فريق إنتر ميلان الإيطالي فيما حقق شيريف تيراسبول مفاجأة وفاز على شاختار الأوكراني بثنائية نظيفة.

ويرفع الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد راية التحدي في هذه المباراة ويرغب في مواصلة مشواره القوي في البطولة، ومصالحة جماهير ريال مدريد بعد التعادل الأخير في الدوري المخيب للآمال مع نظيره فياريال.

وينتظر أن يخوض كارلو أنشيلوتي المباراة بتشكيلة لريال مدريد أمام شيريف تيراسبول تضم:

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

في خط الدفاع: ناتشو ودافيد ألابا وإيدير ميليتاو ولوكاس فاسكيز.

في خط الوسط: لوكا مودريتش وكاسيميرو وكامافينجا.

في خط الهجوم: فينيسيوس جونيور وكريم بنزيما وإدين هازارد.