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دفاع «داعش الزاوية الحمراء» يقدم 7دفوع قانونية لتبرئة المتهمين

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دفاع «داعش الزاوية الحمراء» يقدم 7دفوع قانونية لتبرئة المتهمين دفاع «داعش الزاوية الحمراء» يقدم 7دفوع قانونية لتبرئة المتهمين

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واصلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد فهمى، محاكمة 5 متهمين بـ«داعش الزاوية الحمراء» بالاستماع لمرافعة الدفاع الذي قدم 7 دفوع قانونية لتبرئة ساحة موكله من الاتهامات المنسوبة إليه دفع ببطلان الضبط والتفتيش إضافة إلى بطلان محاضر الضبط ودفع ببطلان الدليل المُستمد من إقرار المُتهم لتناقضه مع الدليل الفني تناقضاً يستعصي على المواءمة.
كما دفع بخلو الأوراق من ثمة شاهد رؤية وانتفاء جريمة الحيازة والإحراز بركنيها المادي والمعنوي وانقطاع صلة المُتهم بها، واستكمل الدفاع دفوعه بالدفع ببطلان الدليل المُستمد من التحريات، والتمس الدفاع ببراءة المتهمين من الاتهامات المنسوبة إليه.
كانت النيابة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات، وتبين من أمر الإحالة أن المتهم الأول تولى قيادة في جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، بأن أسس خلية تولى قيادتها بالجماعة المسماة «داعش» التي تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عباداتهم واستهداف المنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية على النحو المبين بالتحقيقات.
أيضا ضم أمر الإحالة أن المتهم روج بطريق مباشر لارتكاب جريمة إرهابية، بأن روج للانضمام إلى الجماعة الإرهابية ولأفكارها الداعية لاستخدام العنف وكان ذلك بالقول وبتداول مقاطع مرئية صادرة عن تلك الجماعة عبر المعلومات الدولية.

المصرى اليوم

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