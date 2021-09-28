وصول مئات المهاجرين «غير الشرعيين» للشواطئ الإيطالية.. والسلطات تنقلهم للحجر الصحي

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وصل مئات المهاجرين على متن قوارب إلى جزيرة لامبيدوزا بجنوب إيطاليا، حيث أكدت السلطات المحلية الإيطالية إن قاربا كبيرا نقل 686 شخصا إلى الجزيرة الليلة الماضية، في حين وصل 67 آخرين إلى الميناء على متن سفن أصغر بعد أن أنقذتهم الشرطة.

ومن المقرر أن يتم نقل المهاجرين إلى الحجر الصحي بسبب تداعيات كوفيد-19، حسب وزارة الداخلية الإيطالية.

وتعتبر لامبيدوزا هي إحدى المحطات الرئيسية لمن يحاولون الوصول إلى أوروبا، وقد حثت إيطاليا الدول الأخرى مرارا على التعاون من أجل التعامل مع هذه القضية بشكل أفضل.

وأظهرت بيانات وزارة الداخلية أن حوالي 44800 مهاجر وصلوا إلى السواحل الإيطالية من بداية عام 2021 حتى 27 سبتمبر الجاري، ارتفاعا من 23517 مهاجرا في نفس الفترة من العام الماضي.

ولا تزال الأرقام الإجمالية أقل من عام 2015 عندما عبر مئات الألوف من المهاجرين البحر المتوسط في رحلة محفوفة بالمخاطر إلى أوروبا، فرارا على الأغلب من الفقر والصراع في أفريقيا والشرق الأوسط.

وقال المدعي العام في مدينة أجريجنتو بجنوب صقلية لويجي باتروناجيو لوسائل إعلام محلية «التعاون القضائي الدولي أساسي لاحتواء الهجرة غير النظامية ووقف العنف غير المسبوق والانتهاكات المأساوية لأبسط حقوق الإنسان للمهاجرين».