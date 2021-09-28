أحدث أفلام جيمس بوند .. المصري رامي مالك يكشف عن أصعب ما واجهه في أداء دوره بالفيلم

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كشف الممثل الأمريكي من أصل مصري ، رامي مالك، أنه واجه صعوبات أثناء التمثيل أمام الممثل البريطاني، دانيال كري، في أحدث سلاسل أفلام العميل السري البريطاني "جيمس بوند" أو العميل رقم 007.

واعترف مالك في حوار نشره موقع «بيزنس إنسايدر» أثناء استضافته في برنامج "غراهام نورتون شو" أنه كان ينسى بعض جمل الحوار أمام كريج، لأنه كان يرى الأخير أنه "جيمس بوند" بهيبته وقوته، وكان مرعوبًا للغاية.

وقال: "عندما كنت أمثل أمام دانيال كريج كنت أنسى بعض جمل الحوار، هذا لأنني أنظر مباشرة إلى جيمس بوند ولم أستطع التعامل مع بعض هذه اللحظات".

بينما قال بطل الفيلم دانيال كريج عن مالك وليا سيدو ولاشانا لينش الذين انضموا إليه في برنامج الدردشة البريطاني: "إنه رائع بالمناسبة. إنه رائع للغاية ، مثل كل هؤلاء الرجال. إنهم مذهلون في الفيلم".

وقال مالك مادحاً الأداء الأخير لدانيال كريج باعتباره 007. قال: "لقد قام دانيال بعمل رائع ، وهو أفضل وداع رائع له." حيث يعد فيلم "No Time to Die" هو آخر تجسيد من دانيال كريج لشخصية "جيمس بوند"، بعد أن قدمه في 5 أفلام بداية من عام 2006.

ويجسد رامي مالك دور عدو "جيمس بوند" في أحدث أفلامه "No Time to Die" (لا وقت للموت)، الذي سيطرح في دور العرض السينمائية بداية من شهر أكتوبر 2021.

يشار إلى أن رامي مالك حاز على جائزة أوسكار أفضل ممثل رئيسي عن تجسيده دور المطرب البريطاني الراحل، فريدي ميركوري في فيلم "Bohemian Rhapsody"، من إنتاج عام 2019.

وقد دافع مالك عن طول وقت الفيلم الذي يقال أنه ساعتين و 43 دقيقة - وهو الأطول في افلام التجسس - الذين قالوا إنه قد يكون طويلاً للغاية بالنسبة لفيلم بوند قائلا" لقد سمع الناس أن وقت العرض أطول قليلاً من معظم أفلام بوند ، لكنني سأخبرك ، من البداية إلى النهاية ، أنك ستستمتع بكل ثانية".

- اعلان فيلم جيمس بوند "لاوقت للموت" أو No Time To Die -