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بعد تعليقها 10 سنوات.. الأردن يستأنف الرحلات الجوية إلى سوريا

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بعد تعليقها 10 سنوات.. الأردن يستأنف الرحلات الجوية إلى سوريا بعد تعليقها 10 سنوات.. الأردن يستأنف الرحلات الجوية إلى سوريا
إعادة فتح المعبر الحدودي الرئيسي بين البلدين غدًا

بعد تعليقها 10 سنوات.. الأردن يستأنف الرحلات الجوية إلى سوريا

ذكرت قناة المملكة المملوكة للدولة، اليوم "الثلاثاء"، أن الخطوط الجوية الملكية الأردنية ستستأنف الرحلات المباشرة إلى دمشق اعتبارًا من 3 أكتوبر "تشرين الأول" المقبل.

وصدر قرار استئناف الرحلات في إطار خطوات عديدة اتُّخذت في ختام اجتماع وزاري استمرّ يومين في عمّان بين البلدين لتعزيز علاقات التجارة والاستثمار والنقل؛ وفقًا لـ"رويترز".

وعلقت الرحلات في ضوء الصراع المستمر في سوريا منذ عشر سنوات.

وأعلن مسؤولون أن الأردن سيعيد فتح معبره الحدودي الرئيسي مع سوريا بالكامل اعتبارًا من غد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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