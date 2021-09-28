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تواضروس الثاني يترأس صلوات جنازة الأنبا هيدرا مطران أسوان بالكاتدرائية (صور)

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تواضروس الثاني يترأس صلوات جنازة الأنبا هيدرا مطران أسوان بالكاتدرائية (صور) تواضروس الثاني يترأس صلوات جنازة الأنبا هيدرا مطران أسوان بالكاتدرائية (صور)

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شهدت الكنيسة الكبرى في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، ظهر اليوم الثلاثاء، صلوات تجنيز مثلث الرحمات نيافة الأنبا هدرا مطران أسوان ورئيس دير القديس الأنبا باخوميوس بحاجر إدفو، التي صلاها البابا تواضروس الثاني وعدد كبير من أعضاء المجمع المقدس، ووكيلي البطريركية بالقاهرة والإسكندرية، ومجمع كهنة ايبارشية أسوان ومجمع رهبان دير القديس الأنبا باخوميوس بحاجر إدفو، وجموع كبيرة من محبي المطران المتنيح، وسط إجراءات احترازية دقيقة.

سبقت الجنازة صلوات التسبحة والقداس الإلهي بحضور جثمان المطران الجليل المتنيح، ومن المنتظر أن ينقل الجثمان إلى أسوان لتقام صلوات تجنيزه مرة أخرى وسط شعبه، صباح غدٍ الأربعاء.

وقدم الأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس كلمة شكر فيها جميع المشاركين في الصلاة ومن قدموا التعزية من المسؤولين والشخصيات العامة ولأعضاء المجمع المقدس للكنيسة.

ألقى البابا كلمة مؤثرة أشاد خلالها بالنموذج الحقيقي الذي قدمه الأنبا هدرا في حياته وفي خدمته الرعوية التي امتدت لأكثر من ٤٦ سنة.

تواضروس الثاني يترأس صلوات جنازة الأنبا هيدرا مطران أسوان (صور)
تواضروس الثاني يترأس صلوات جنازة الأنبا هيدرا مطران أسوان (صور)
تواضروس الثاني يترأس صلوات جنازة الأنبا هيدرا مطران أسوان (صور)

المصرى اليوم

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