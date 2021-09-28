نائب رئيس جامعة الوادي الجديد يتفقد جاهزية المدن الجامعية

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تفقد الدكتور أحمد سيد حرباوى نائب رئيس جامعة الوادى الجديد لشئون التعليم والطلاب، المدن الجامعية للطلاب والطالبات وذلك للإطمئنان على جاهزية استقبال المدن الجامعية للطلبة والطالبات فى إطار استعداد الجامعة للعام الجامعى الجديد.

وقال حرباوى، ان الجولة شملت المطاعم ومخازن الأغذية والإستراحات وغرف الإقامة للتأكد من مستوى النظافة وتجهيز الغرف بجميع الإحتياجات اللازمة لإستقبال الطلاب، مشيرا إلى أنه تقرر تسكين الطلاب وفقا لقواعد العام الماضى والتشديد على أهمية وجود تباعد بين الطلاب وتطبيق الإجراءات الإحترازية فى غرف إقامة الطلاب وأماكن تواجدهم.

وأشار إلى أهمية تطبيق الإجراءات الوقائية ومتابعة عمليات التعقيم المستمرة وتوفير الراحة للطلاب داخل المدن الجامعية.