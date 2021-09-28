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وكيل وزارة التربية والتعليم يؤكد اهتمام الدولة بالتعليم الفني

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وكيل وزارة التربية والتعليم يؤكد اهتمام الدولة بالتعليم الفني وكيل وزارة التربية والتعليم يؤكد اهتمام الدولة بالتعليم الفني

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أكد حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم، في محافظة شمال سيناء، على اهتمام الدولة بالتعليم الفنى نظرا لدوره المهم في المجتمع المصرى.

أضاف أثناء متابعته، اليوم الثلاثاء، لفعاليات ورش العمل التنشيطية الشاملة لمعلمى التعليم الفنى ( صناعى، تجارى، زراعى، وفندقى ) والتى تستمر حتى بعد غد الخميس القادم في مقر مدرسة الشهيد محمد سمير شراب الصناعية بنين بالعريش، بحضور ممدوح الشربينى مدير عام التعليم الفنى وحنان المداح مدير عام الشؤون التنفيذية بمديرية التربية والتعليم، الدكتور محمد نجيب مسؤول التدريب بالتعليم الفنى، المهندس سعد بدير مدير ادارة التعليم الصناعى بالمديرية، نجاح بسيونى موجه عام المركبات.

من جهة أخرى، تابع وكيل الوزارة بمرافقة ممدوح الشربينى، مدير عام التعليم الفنى، وحنان المداح، مدير عام الشؤون التنفيذية بمديرية التربية والتعليم، فعاليات اللقاء المهنى وورش العمل للأخصائيين وموجهى المكتبات على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة والذى ينفذه توجيه عام المكتبات والمقامة بمدرسة الشهيد اللواء هشام شاهين التجارية بنات بالعريش، وبحضور إبراهيم زايد موجه عام المكتبات، محسن عبدالحافظ الموجه العام للمواد التجارية، جلال البيومى موجه عام المحاسبة المتخصصة، وسيد شيحة مدير المدرسة.

من جانبه، أفاد الدكتور محمد نجيب، مسؤول التدريب بالتعليم الفنى، أن اجمالى عدد المتدربين بلغ ٨٠ معلما ومعلمة، وأن ورش العمل تجرى في مواد: القانون، الحاسب الآلى، الإحصاء، والرياضيات، وأن الفعاليات مستمرة حتى يوم ٥ أكتوبر المقبل.

المصرى اليوم

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