أكثر من 10 أيام.. إجازات شهر أكتوبر (تعرف عليها)

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بناءا على قرار مجلس الوزراء بترحيل اجازات وسط الأسبوع إلى يوم الخميس، فتصبح اجازات شهر أكتوبر المقبل مرحلة لأيام الخميس.

حيث يشهد شهر أكتوبر المقبل عددا من الإجازات الرسمية، بدأ رواد المواقع التواصل الاجتماعي في البحث عنها، وتقدم «المصري اليوم» لقرائها أيام اجازات شهر أكتوبر2021 الرسمية.

اجازات شهر أكتوبر.. موعد إجازة 6 أكتوبر 2021

تشهد اجازات شهر أكتوبر، مناسبتان أحدهما وطنية والأخرى دينية وهما إجازة رسمية في جميع مؤسسات الدولة وفقا لقانون الخدمة المدنية، حيث يحصل الموظف خلالهما على إجازة بأجر كامل، الأولي يوم 6 أكتوبر بمناسبة ذكرى انتصارات حرب 1973، والثاني يوم 19 أكتوبر بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

اجازات شهر أكتوبر وقرار مجلس الوزراء بترحيل الإجازة إلى يوم الخميس

ومن المقرر أن يحصل الموظفون في اجازات شهر أكتوبر على اجازة 7 أكتوبر إجازة رسمية بدلا من الأربعاء 6 أكتوبر، بقرار محتمل من رئيس مجلس الوزراء بهدف ترحيل الإجازات التي يتصادف توقيتها داخل الأسبوع إلى يوم الخميس في نفس الأسبوع، ومن المتوقع أيضا ترحيل إجازة المولد النبوي، الذي يوافق 12 ربيع الأول للعام الهجري 1443، إلى الخميس 21 أكتوبر.

الاجازات الرسمية في شهر اكتوبر بالتفاصيل - صورة أرشيفية

عدد أيام اجازات شهر أكتوبر 2021

يذكر أن العاملين في القطاع العام والخاص يحصلون في يوم الجمعة على راحة كل أسبوع، ليصبح عدد أيام الإجازات 7 أيام في شهر أكتوبر الذي يبدأ من يوم الجمعة 1/10/2021 حتي يوم السبت 30/10/2021.

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اجازات شهر أكتوبر

وتشهد اجازات شهر أكتوبر المقبل 3 أيام إجازة متتالية في أسبوعين، الأولى بسبب احتفالات الدولة بانتصارات حرب 6 أكتوبر والثانية الاحتفال بالمولد النبوي الشريف كما ذكرنا.

وجدير بالذكر أن المناسبتين ترفعان رصيد اجازات شهر أكتوبر إلى 12 يومًا بالراحات الأسبوعية.