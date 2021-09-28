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وزير الزراعة: انخفاض نسب التعديات خلال الفترة الماضية.. و«الإزالة» وصلت لأعلى مستوياتها

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وزير الزراعة: انخفاض نسب التعديات خلال الفترة الماضية.. و«الإزالة» وصلت لأعلى مستوياتها وزير الزراعة: انخفاض نسب التعديات خلال الفترة الماضية.. و«الإزالة» وصلت لأعلى مستوياتها

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أصدر السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الثلاثاء، تعليماته إلى مديريات الزراعة بالتعاون مع الإدارة المركزية لحماية الأراضي لمنع أي تعديات على الأراضي الزراعية، ورفع حالة الاستعداد القصوى لمواجهة أي تعديات وإزالتها في المهد بالتنسيق مع أجهزة الشرطة والحكم المحلي في المحافظات وإحالة المخالفين إلى النيابة العسكرية تنفيذا لقرار رئيس الوزراء في هذا الشأن.

‏وقال «القصير»، في بيان، الثلاثاء، أن هذه التكليفات تأتي في إطار التوجيهات المشددة للرئيس عبدالفتاح رئيس الجمهورية بمنع التعديات على الأراضي الزراعية، وذلك خلال فاعليات افتتاح محطة بحر البقر لمعالجة مياه الصرف الزراعي، مشيرًا إلى أن نسبة التعديات خلال الفترة الماضية شهدت انخفاضًا كبيرًا وصلت إلى أدنى مستوياتها، كما أن نسبة الإزالة وصلت إلى أعلى مستوياتها، ‏مشيرًا إلى أن جميع قطاعات الوزارة تعمل على تنفيذ توجيهات الرئيس من أجل الحفاظ على الرقعة الزراعية باعتبارها ثروة قومية تتوارثها الأجيال، كما أنها المصدر الرئيسي الذي يحقق الأمن الغذائي للمواطنين.

وأضاف وزير الزراعة أنه وجه جميع الأجهزة الفنية بإعداد تقرير يومي على مدار الساعة يوضح إجمالي ما تم إزالته فعليا تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي، ومنع أية تعديات والتصدي لأية مخالفات في المهد لحماية الأمن الغذائي للمصريين في ظل محدودية الموارد الأرضية، وتنفيذ برامج لزيادة إنتاجية المحاصيل بمختلف مناطق الزراعة بالمحافظات تأكيدًا على أهمية الزراعة في تحقيق أعلي عائد من الزراعة للحفاظ على الرقعة الزراعية.

المصرى اليوم

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