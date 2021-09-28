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عقوبات مشددة في إنتظارك.. إحذر فتح محل بدون ترخيص

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عقوبات مشددة في إنتظارك.. إحذر فتح محل بدون ترخيص عقوبات مشددة في إنتظارك.. إحذر فتح محل بدون ترخيص

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نظم قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 العقوبات الخاصة بفتح وتشغيل محل أو منشأة بدون ترخيص، وأفرد عقوبات تصل للحبس لمن يرتكب ذلك.

ونص القانون في المادة 30 منه على أن «يعاقب بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه كل من فتح وشغل محل عام دون ترخيص، وفي حال العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز سنة، وأيضا الغرامة المشار إليها.

كما نصت المادة 33 من القانون ذاته على أن «يعاقب كل من يتعامل مع هذه المحال غير المرخصة بصفته مكتب إعتماد أو يصدر شهادة إعتماد دون أن يكون مرخص له بذلك من اللجنة المختصة بغرامة لا تقل عن 10 الاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه.

المصرى اليوم

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