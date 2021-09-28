أخبار عاجلة

أرامكو السعودية تحدد موعد إعلان توزيع الأرباح والنتائج المالية للربع الثالث 2021 -
بموافقة وزير الداخلية.. تعيين "بن رافع" شيخًا لقبيلة العُمرة -
وزير الثقافة العراقي: نتشرف بالتعاون مع مكتبة عبدالعزيز العامة دائماً -
"تركي آل الشيخ": 2300 شركة شاركت في فعاليات "هيئة الترفيه" وفّرت 100 ألف وظيفة -
قائد مدرج الاتحاد: المباريات الكبيرة لها تجهيزات خاصة من قبل الرابطة -
راجع من شغله حوت تقيأ جنبه بقى مليونير!.. اعرف سر الحكاية -
مشاهد من إعصار "شاهين" وآثاره في إيران -
أشرف زكي يكشف تفاصيل الحالة الصحية للفنانة هاجر أحمد (تعرف عليها) -
التقديم اليوم والمقابلة فورية.. وظائف خالية لجميع المؤهلات بالقاهرة والمحافظات -
قصر عابدين يستقبل حفل ضخم لمدحت صالح وريهام عبدالحكيم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. المصرى اليوم

مي كساب تكشف معاناتها مع الوزن الزائد بسبب حملها

Print
مي كساب تكشف معاناتها مع الوزن الزائد بسبب حملها مي كساب تكشف معاناتها مع الوزن الزائد بسبب حملها

لاقتراحات اماكن الخروج

تحدثت الفنانة مي كساب معاناتها مع زيادة الوزن، إذ وصفت نفسها بـ«المرأة الإسفنجية».

قالت في برنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر قناة «ON»، إنها عندما تصاب بالاكتئاب يزيد وزنها، أما إذا كانت سعيدة تنسى الأكل تماما.

واستكملت الفنانة كلماتها عن رحلتها مع زيادة الوزن وقالت إنها في عام 2013 بعد وفاة والدتها زاد وزنها كثيرا.

وتابعت لافتة إلى أنها عند زواجها خسرت الكثير من الوزن لكن مع إنجاب أول طفل لها زاد وزنها 18 كيلوجراما، ثم خسرت 15 كيلو جراما وفوجئت أنها حامل مجددا.

وسرعان ما زاد وزنها وخضعت لحمية غذائية حيث خسرت الوزن الزائد، لكنها أصبحت حاملا للمرة الثالثة.

وأوضحت الفنانة إنها الآن تخضع لـ«دايت» حتى تخسر الوزن الزائد، مشيرة إلى أنها رفضت أخذ دواء أو الخضوع لعملية جراحية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
أشرف زكي يكشف تفاصيل الحالة الصحية للفنانة هاجر أحمد (تعرف عليها)

أشرف زكي يكشف تفاصيل الحالة الصحية للفنانة هاجر أحمد (تعرف عليها)

التقديم اليوم والمقابلة فورية.. وظائف خالية لجميع المؤهلات بالقاهرة والمحافظات

التقديم اليوم والمقابلة فورية.. وظائف خالية لجميع المؤهلات بالقاهرة والمحافظات

قصر عابدين يستقبل حفل ضخم لمدحت صالح وريهام عبدالحكيم

قصر عابدين يستقبل حفل ضخم لمدحت صالح وريهام عبدالحكيم

اقتصادية قناة السويس تستقبل السفير البلجيكي لبحث الفرص الاستثمارية

اقتصادية قناة السويس تستقبل السفير البلجيكي لبحث الفرص الاستثمارية