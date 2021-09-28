مي كساب تكشف معاناتها مع الوزن الزائد بسبب حملها

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تحدثت الفنانة مي كساب معاناتها مع زيادة الوزن، إذ وصفت نفسها بـ«المرأة الإسفنجية».

قالت في برنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر قناة «ON»، إنها عندما تصاب بالاكتئاب يزيد وزنها، أما إذا كانت سعيدة تنسى الأكل تماما.

واستكملت الفنانة كلماتها عن رحلتها مع زيادة الوزن وقالت إنها في عام 2013 بعد وفاة والدتها زاد وزنها كثيرا.

وتابعت لافتة إلى أنها عند زواجها خسرت الكثير من الوزن لكن مع إنجاب أول طفل لها زاد وزنها 18 كيلوجراما، ثم خسرت 15 كيلو جراما وفوجئت أنها حامل مجددا.

وسرعان ما زاد وزنها وخضعت لحمية غذائية حيث خسرت الوزن الزائد، لكنها أصبحت حاملا للمرة الثالثة.

وأوضحت الفنانة إنها الآن تخضع لـ«دايت» حتى تخسر الوزن الزائد، مشيرة إلى أنها رفضت أخذ دواء أو الخضوع لعملية جراحية.