أخبار عاجلة

أرامكو السعودية تحدد موعد إعلان توزيع الأرباح والنتائج المالية للربع الثالث 2021 -
بموافقة وزير الداخلية.. تعيين "بن رافع" شيخًا لقبيلة العُمرة -
وزير الثقافة العراقي: نتشرف بالتعاون مع مكتبة عبدالعزيز العامة دائماً -
"تركي آل الشيخ": 2300 شركة شاركت في فعاليات "هيئة الترفيه" وفّرت 100 ألف وظيفة -
قائد مدرج الاتحاد: المباريات الكبيرة لها تجهيزات خاصة من قبل الرابطة -
راجع من شغله حوت تقيأ جنبه بقى مليونير!.. اعرف سر الحكاية -
مشاهد من إعصار "شاهين" وآثاره في إيران -
أشرف زكي يكشف تفاصيل الحالة الصحية للفنانة هاجر أحمد (تعرف عليها) -
التقديم اليوم والمقابلة فورية.. وظائف خالية لجميع المؤهلات بالقاهرة والمحافظات -
قصر عابدين يستقبل حفل ضخم لمدحت صالح وريهام عبدالحكيم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. الوطن السعودية

العدل: رقمنة 50 مليون وثيقة عقارية

Print
العدل: رقمنة 50 مليون وثيقة عقارية العدل: رقمنة 50 مليون وثيقة عقارية
كشفت وزارة العدل، عن رقمنة أكثر من 50 مليون وثيقة عقارية، ضمن مبادرة رقمنة الثروة العقارية –إحدى مبادرات وزارة العدل في برنامج التحول الوطني-، من خلال معامل الرقمنة المركزية.

وتعمل معامل الرقمنة المركزية على مدار الساعة، وتعد الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط.

وأبانت الوزارة أن عملية الرقمنة تمر بمجموعة من الخطوات، التي تبدأ من المحاكم وكتابات العدل، حيث يتم حصر وتجميع الوثائق، وإدخال وتدقيق البيانات، ومن ثم تجهيز الوثائق للنقل إلى معامل الرقمنة المركزية لتتم عملية تعقيم وترميم الوثائق، والتصوير والأرشفة، والتدقيق والجودة.

وأنجزت المعامل رقمنة صكوك عقارية ورقية تجاوز طولها الـ3 أمتار، وتعود إلى ما قبل 100 عام.

وعن مصير الوثائق التي تنتهي الوزارة من رقمنتها، أكدت العدل، أنه يتم تجهيزها لتنقل إلى المقر المركزي لحفظ الوثائق المرقمنة، الذي يعد من أكبر مباني الأرشيف على مستوى الشرق الأوسط، إذ يستوعب أكثر من 115 ألف متر طولي من الوثائق، ومصمم طبقاً للمعيار الدولي آيزو 11799 الخاص بمباني الأرشيف.

وأشارت وزارة العدل، إلى أن رقمنة أصول الوثائق العقارية تعد أحد مساري مبادرة رقمنة الثروة العقارية، التي تستهدف رقمنة (100 مليون وثيقة عقارية من سجلات وضبوط ومعاملات)، فيما يتمثل المسار الثاني في تحويل إجراءات إدارة الثروة العقارية إلى إجراء رقمي إلكتروني بالكامل، كل ذلك بهدف تعزيز الأمن العقاري، والتهيئة لتحقيق البورصة العقارية التي تعتزم العدل تدشينها.

وحول المسار الثاني المتعلق بتحويل إجراءات إدارة الثروة العقارية إلى إجراء رقمي إلكتروني، أكدت الوزارة إطلاق العديد من الخدمات التي كان من ثمرتها رقمنة الصكوك العقارية، والتنفيذ السريع والرقمي لضريبة التصرفات العقارية، والإفراغ العقاري إلكترونياً خلال 60 دقيقة عبر خدمة الإفراغ العقاري الإلكتروني، واختصار الزمن المستغرق لفرز وحدات الإسكان من شهور إلى ثوان.


الوطن السعودية

مواضيع متعلقة
أدلة على حدوث جرائم حرب في ليبيا

أدلة على حدوث جرائم حرب في ليبيا

صاحب الرسوم المسيئة للنبي محمد يموت محروقا

صاحب الرسوم المسيئة للنبي محمد يموت محروقا

تركي بن طلال: بالحوار ثم القرار المجتمع المحلي شريك في تنفيذ إستراتيجية عسير

تركي بن طلال: بالحوار ثم القرار المجتمع المحلي شريك في تنفيذ إستراتيجية عسير

عاجل | موظف بلدية يكسب قضايا على 7 جهات حكومية

عاجل | موظف بلدية يكسب قضايا على 7 جهات حكومية