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"الصحة" تؤكد على أهمية الجرعة الثانية من لقاح كورونا لمواجهة المتحوّرات

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"الصحة" تؤكد على أهمية الجرعة الثانية من لقاح كورونا لمواجهة المتحوّرات "الصحة" تؤكد على أهمية الجرعة الثانية من لقاح كورونا لمواجهة المتحوّرات

أكدت الصحة على أهمية أخذ الجرعة الثانية والاستعجال بها، كونها السبيل الوحيد بإذن الله لمواجهة المتحورات، ورفع مستوى المناعة وتنشيطها بعد الجرعة الأولى.
وفي نفس السياق أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (50) حالة مؤكدة وتعافي(53) حالة فيما بلغ عدد الحالات الحرجة (227).
وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (547035) حالة وبلغ عدد حالات التعافي (536079) حالة .
وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد (5) حالات، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (8709) حالات "يرحمهم الله جميعاً".
ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) اوالإستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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