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وكالة "إس آند بي" تحدث تقريرها الائتماني للسعودية عند "A-" مع نظرة مستقبلية مستقرة

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وكالة "إس آند بي" تحدث تقريرها الائتماني للسعودية عند "A-" مع نظرة مستقبلية مستقرة وكالة "إس آند بي" تحدث تقريرها الائتماني للسعودية عند "A-" مع نظرة مستقبلية مستقرة

وكالة 

حدثت وكالة التصنيف الائتماني، "إس آند بي" تقريرها الائتماني للمملكة العربية ، مؤكدةً تصنيفها للمملكة الذي نشرته في شهر مارس ٢٠٢١م عند "A-" مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وتوقعت الوكالة عودة الاقتصادالسعودي إلى النمو الإيجابي في 2021م، وعودة مستوى الحساب الجاري إلى الفائض مع تقليص نسب العجز في المالية العامة في عام 2021م، وانتعاش النشاط الاقتصادي غير النفطي في الربع الثاني من عام 2021،مع تطورات في عدد من القطاعات بمجال العقارات والتصنيع وتجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق.

وعلى صعيد المالية العامة قدرت الوكالة في تقريرها الحالي أن يصل العجز من الناتج المحلي للعام المالي 2021م حوالي (4.3) % مقارنة بـ(5) % في تقريرها المنشور في شهر مارس، مع الأخذ بعين الاعتبار جودة الأصول السيادية لدى البنك المركزي وصندوق الاستثمارات العامة، كما تقدر الوكالة أن يحقق الحساب الجاري فائضاً يقارب 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي2021م و 2.5 % في الفترة ما بين 2021-2024.

هذا وقدّرت الوكالة أن يبلغ حجم الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2021م حوالي 30.2%

وعلى جانب آخر وبالمقارنة بانكماشه في العام 2020م بحوالي (4.1) % توقعت الوكالة نمو الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي لاقتصاد المملكة بحوالي 2.4% في الفترة ما بين 2021-2024.

وأشارت الوكالة كذلك إلى أن المملكة من الدول القليلة في المنطقة التي طبّقت إصلاحات هيكلية قوية بشأن ماليتها العامة، وهو ما ساهم بشكل كبير في نمو الإيرادات غير النفطية التي بلغت ما يقارب نصف إجمالي الإيرادات في العام 2020م.

وأكدت الوكالة على أن دور المملكة العربية السعودية الريادي في أسواق النفط ومنظمة أوبك يوفر لها قوةً في التسعير من جانب العرض، وكذلك المرونة المالية التي لا تتوفر لمنتجي النفط الآخرين.

كما أشارت الوكالة إلى أنه من المتوقع قيام بدعم النفقات الرأسمالية المحلية وتمويل المشاريع الكبرى عن طريق صندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني، والاستمرار بإجراءات دعم النمو والاستثمارالأجنبي المباشر الذي ارتفع بنسبة 20٪ في عام 2020 و11.3٪ خلال الربعالأول من عام 2021م.

فيما ذكرت الوكالة أن حكومة المملكة ماضية في تحقيق رؤيتها الطموحة 2030 التي أُعلن عنها في عام 2016م. وأشادت الوكالة بتحقق العديد من الإنجازات الهامة فيما يتعلق بتنويع مصادر الاقتصاد الغير النفطي، ودعم مبادرات وبرامج الإسكان الهادفة إلى زيادة نسبة التملك إلى 70%، وبالإصلاحات الاجتماعية وتعزيز حقوق المرأة.

وعلقت الوكالة على قرار تعديل مسمى "مؤسسة النقد العربي السعودي" إلى "البنك المركزي السعودي" بما فيها تحديث أهدافه لتشمل دعم النمو الاقتصادي بالإضافة إلى المحافظة على الاستقرار النقدي ودعم استقرار القطاع المالي وتعزيز الثقة به خصوصاً من خلال تقديمها مجموعة من حزم التحفيز للمنشآت الصغيرة والمتوسطة مع ضخ السيولة في القطاع البنكي أثناء الجائحة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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