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سكاكا تشهد تنفيذ حكم القتل قصاصاً في جانٍ سعودي قتل آخر بطلقات نارية

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سكاكا تشهد تنفيذ حكم القتل قصاصاً في جانٍ سعودي قتل آخر بطلقات نارية سكاكا تشهد تنفيذ حكم القتل قصاصاً في جانٍ سعودي قتل آخر بطلقات نارية
في حكم كان قد تأجل حتى بلوغ القاصرين من الورثة ورشدهم ومطالبتهم بإنفاذه

سكاكا تشهد تنفيذ حكم القتل قصاصاً في جانٍ سعودي قتل آخر بطلقات نارية

نفّذت وزارة الداخلية، اليوم، حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في منطقة الجوف، سعودي الجنسية كان قد أقدم على قتل مواطن آخر، وذلك بإطلاق النار عليه، مما أدى إلى وفاته.

تفصيلاً، أصدرت وزارة الداخلية اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في منطقة الجوف، فيما يلي نصه:

قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى}... الآية.

وقال تعالى: {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ}.

أقدم ناجي بن مبارك بن حميد الشراري -سعودي الجنسية- على قتل عواد بن سليم بن سعد الشراري -سعودي الجنسية- وذلك بإطلاق النار عليه مما أدى إلى وفاته.

وبفضل من الله، تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة، صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نُسِب إليه، والحكم بقتله قصاصاً، وتأجيل تنفيذه حتى بلوغ القاصرين من الورثة ورشدهم ومطالبتهم مع بقية الورثة بإنفاذه، وأيد الحكم من مرجعه، ثم ألحق بصك الحكم ثبوت بلوغ ورشد القاصرين من ورثة القتيل ومطالبتهم مع بقية الورثة باستيفاء القصاص من الجاني، وأيد ذلك من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه.

وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني ناجي بن مبارك بن حميد الشراري -سعودي الجنسية- اليوم 21/ 2/ 1443هـ بمدينة سكاكا بمنطقة الجوف.

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

والله الهادي إلى سواء السبيل.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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