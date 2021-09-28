قوافل جامعة طنطا الطبية قدمت خدماتها العلاجية بالمجان لـ 1288مواطنًا بزفتى

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نظمت جامعة طنطا قافلة طبية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" إلى قرية كفر فرسيس بمركز زفتى بمحافظة الغربية لتوقيع الكشف وصرف العلاج بالمجان للأسر المستحقة وتحويل الحالات الحرجة إلى مستشفيات الجامعة.

أوضح الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، أن القافلة تأتى استمرارًا لدور الجامعة الرائد في خدمة المجتمع بهدف خدمة الأسر الأكثر احتياجًا من خلال الاستفادة من الكفاءات الطبية في مختلف التخصصات.

وقال الدكتور عماد عتمان، ‏نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن القافلة شهدت توقيع الكشف الطبى وصرف علاج بالمجان لـ 1288 مواطنًا من أهالي القرية، وتحويل 41 حالة لاستكمال العلاج بالمجان بمستشفيات الجامعة فى تخصصات المخ والاعصاب والقلب والعظام والجراحة والرمد.