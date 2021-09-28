السجن سنة و7 سنوات وغرامة 6 ملايين جنيه لـ6 متهمين بالتنقيب عن الآثار بالشرقية

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قضت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار سلامة جاب الله، وعضوية المستشارين هيثم حسن الضوى، ومدحت سالم محمد، وأمانة سر نبيل شكرى، بمعاقبة ثلاثة متهمين بالحبس سنة مع الإيقاف، والسجن 7 سنوات لثلاثة أخرين وتغريم كل من المتهمين الستة مليون جنيه، لقيامهم بالتنقيب عن الآثار .

تعود أحداث القضية للعام الجاري، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الزقازيق، يفيد بلاغا من الأهالى بقرية المسلمية التابعة لدائرة المركز، بقيام عدد من الأشخاص بالحفر والتنقيب عن الآثار بمسكن ربة منزل بالقرية.

بالإنتقال والفحص تبين قيام كل من «م. ع» 38 عاما ربة منزل مقيمة المسلمية مركز الزقازيق،و«ال .ع. م» 28 عاما عامل زراعى، و«أ. إ» 36 عاما نجار، و«إ. أ. ر»18 عاما طالب، و«ي. ع. ص» 36 عاما ربة منزل، و«ح. ح. م» 51 عاما أمين مخازن، بالحفر والتنقيب، وتبين وجود حفرة دائرية الشكل والعثور على أواني وقلل تعود للعصر اليونانى والرومانى وأنها تعتبر شواهد أثرية.

عقب تقنين الإجراءات تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتم إحالتهم من قبل النيابة العامة إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم .