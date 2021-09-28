بأمر المحكمة: إلزام أب بدفع تكاليف علاج إبنه من «كورونا»

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ألزمت محكمة الأسرة بالجيزة تاجر بدفع تكاليف علاج إبنه من فيروس كورونا وذلك بعد إصابة الإبن بالفيروس أواخر العام الماضي وقت إنتشار الجائحة، ودخوله إحدي المستشفيات الخاصة, وعزله داخل غرفة للرعاية الحرجة بعد تدهور حالته الصحية.

كانت والدة الصغير قد أقامت الدعوي أوائل العام الجاري عقب رفض طليقها – والد الطفل- تحمل نفقات علاج إبنه التي تجاوزت 80 ألف جنيه. وقالت المدعية في دعواها أنها إضطرت لإدخال إبنها مستشفي خاص لتلقي العلاج من إصابته بالفيروس المستجد وتدهور حالته الصحية وإصابته بازمة تنفسية جراء الفيروس.

ومكث الصغير داخل العناية المركزة لمدة 5 أيام بسبب ما نتج عن الفيروس من بعض التجلطات بالرئة وهو ما رفع من تكلفة العلاج التي شملت أيضا إقامته بالمستشفي طوال مدة العزل وحتي تعافيه من الفيروس وسلبية تحاليله المعملية.

وأضافت أم الطفل – 16 عام- أن طليقها رفض دفع تكاليف العلاج متحججا بأنها تعمدت إدخاله المستشفي لتحميله مبالغ مالية تفوق طاقته، الأمر الذي دفعها لإقامة دعواها أمام المحكمة مطالبة الحكم بإلزام الأب بتحمل نفقة علاج إبنه.