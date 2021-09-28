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«السياحة» تكشف عن أبرز 5 اكتشافات أثرية خلال الاحتفال بيوم السياحة العالمي

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«السياحة» تكشف عن أبرز 5 اكتشافات أثرية خلال الاحتفال بيوم السياحة العالمي «السياحة» تكشف عن أبرز 5 اكتشافات أثرية خلال الاحتفال بيوم السياحة العالمي

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رصدت وزارة السياحة و الأثار، أبرز الإكتشافات الاثرية خلال الفترة الماضية ، خلال الاحتفال بيوم السياحة العالمي، و هي كالتالي:

  1. اكتشاف مقابر وعدد من التوابيت الحجرية وتماثيل الأوشابتي والتماثيل الخشبية والأواني الكانوبيه والتمائم بمنطقة الغريفة بتونا الجبل بالمنيا.
  2. 59 تابوتاً خشبياً ملوناً ومغلقاً داخل آبار للدفن بمنطقة آثار سقارة في مؤتمر صحفي عاملي بحضور أكثر من 50 سفيراً.
  3. الكشف عن أكثر من 100 تابوتاً خشبياً ملوناً وعدد كبري من التماثيل والتمائم، وأقنعة الكارتوناچ المذهب.
  4. الإعلان عن الكشف عن مدينة باسم "صعود آتون" يعود تاريخها إلى عهد الملك أمنحتب الثالث بغرب الأقصر.
  5. العثور على لوحة أثرية بأرض مملوكة لأحد المواطنين بمحافظة الإسماعيلية، وقيامه بتسليمها للجهات المعنية، وقيام المجلس الأعلى للآثار بصرف مكافأة للمواطن.
  6. الكشف عن حطام سفينة حربية تعود للعرص البطلمي، وبقايا منطقة جنائزية تعود لبداية القرن الرابع قبل الميلاد بمدينة هيراكليون الغارقة بخليج أبي قير بالإسكندرية.
كشف أثري جديد بمنطقة سقارة يعود إلى الأسرتين ١٨ و١٩ من الدولة الحديثة - صورة أرشيفية
كشف أثري جديد بمنطقة سقارة يعود إلى الأسرتين ١٨ و١٩ من الدولة الحديثة - صورة أرشيفية

المصرى اليوم

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