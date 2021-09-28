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تواصل محافظة الجيزة تنفيذ حملات لإزالة التعديات على الأراضي أملاك الدولة في إطار تنفيذ الموجه ١٨ لإزالة التعديات. كلف اللواء أحمد راشد ، محافظ الجيزة، رؤساء المراكز والمدن بشن حملات مكثفة لإسترداد حق الدولة، وإزالة أى تعديات على الأراضي أملاك الدولة وردع المخالفين مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفى ذلك الإطار، قام مركز ومدينة البدرشين بإزالة هنجر وتعدى على أراضى الدولة " خط بترول " بمنطقة المرازيق، بالاضافة إلي تنفيذ 18 قرار إزالة بقريتى نزلة الشوبك وأبو رجوان لحالات بناء مخالف وتعديات على أراضي زراعية وأملاك دولة، رصدتهم وحدة المتغيرات المكانية وذلك فى اطار الموجه 18 لازالة التعديات.

كما قام مركز ومدينة منشاة القناطر بإزالة حالات بناء مخالف وتعديات على اراضى أملاك دولة بمنطقة أبو غالب بغرب الرياح، بالإضافة إلى إزالة حالتين تعدى على أراضى زراعية بقرى ذات الكوم وبرقاش على مساحات 60 : 80 متر .

وقد تم تسليم المخالف للشرطه الى جانب إزالة شدة خشبية تم إقامتها بالمخالفة على مساحة 200متر بقرية الإخصاص.

وفى مركز ومدينة أبو النمرس تم ازالة جمالون بدون ترخيص على مساحة 280متر بشارع الديب بالاضافة الى إزالة تعديات بالاسوار على مسطح 700متر بناحية حوض الثلاثينى بشبرامنت.

وفى حى بولاق الدكرور تم تنفيذ قرارا إزالة سقف الدور الثالث بعقار بشارع أبو اليزيد بالإضافة إلى إزالة جراج مبيت تم إقامته بالمخالفة بالطريق بشارع كفر طهرمس.