رئيس جامعة مطروح يشارك في مؤتمر رؤساء الجامعات الفرانكفونية في الشرق الأوسط

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شارك الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، في فعاليات الجمعية العمومية الثالثة عشر لمؤتمر رؤساء الجامعات الفرانكوفونية في الشرق الأوسط CONFREMO، وحضور رؤساء الجامعات الفرانكوفونية في الشرق الأوسط، عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»، يومي الإثنين 27، والثلاثاء 28 سبتمبر ٢٠٢١.

وأشار الدكتور مصطفى النجار، اليوم الثلاثاء، لموافقة المؤتمر على انضمام جامعة مطروح لمؤتمر رؤساء الجامعات الفرانكفونية بالشرق الأوسط (CONFREMO)، مضيفًا أن الجامعة تُعد الجامعة العاشرة بين الجامعات المصرية التي تم انضمامها للمؤتمر.

وأوضح النجار أن الفعاليات تضمنت العديد من ورش العمل حول الجامعات الريادية ودورها في نشر ثقافة ريادة الأعمال في التعليم العالي، كما تضمنت ندوة حول أثناء الجائحة وما بعدها والتحديات والحلول نحو التعاون الدولي، مشيرًا إلى أن اتحاد الجامعات الفرنكوفونية يمثل مؤسسة عالمية من مؤسسات التعليم العالي، متعددة الأطراف تدعم التعاون والتضامن بين الجامعات والمؤسسات، وتثري العملية التعليمية والبحثية، مؤكدًا على الدور الحيوي لها، والذي يسهم في توحيد الجهود بين الجامعات بهدف تحقيق التميز في التعليم الجامعي وزيادة فرص تبادل الخبرات والمعلومات.