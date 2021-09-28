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حبس شقيقان متهمين بقتل «سيدة» وإلقاء جثة في كرداسة

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حبس شقيقان متهمين بقتل «سيدة» وإلقاء جثة في كرداسة حبس شقيقان متهمين بقتل «سيدة» وإلقاء جثة في كرداسة

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أمرت نيابة شمال الجيزة، اليوم الثلاثاء، بحبس شقيقان، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بقتل سيدة مُسنة وإلقاء جثتها بطريق فرعي من طريق صفط بكرداسة.

أفادت التحقيقات بأن مركز شرطة كرداسة كان تلقى بلاغًا بالعثور على جثة سيدة مجهولة الهوية ناحية طريق صفط اللبن.

أظهرت معاينة النيابة أن الجثة بها جروح متفرقة بأنحاء الجسد، وتوصلت تحريات الشرطة إلى أن المجنى عليها ربة منزل، مقيمة بدائرة قسم شرطة أول أسيوط وأن وراء ارتكاب الواقعة، أحد الأشخاص وشقيقه، مقيمان بدائرة مركز شرطة كرداسة بالجيزة، وتربطهما صلة قرابة بالمجنى عليها.

واعترف المتهمان، للنيابة، بارتكابهما للجريمة، وأحدهما قال إن المجنى عليها تركت محل إقامتها بمحافظة أسيوط وأقامت معه، مضيفًا بحدوث مشادة كلامية بينهما قام خلالها بالتعدى عليها بالضرب ورطم رأسها بالحائط، وفي وقت لاحق اكتشف وفاتها ونقلها «الثاني» بـ«تروسيكل» دون لوحات تم ضبطه، ملك شقيقهما وإلقائها بمكان العثور على الجثة.

المصرى اليوم

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