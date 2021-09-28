ننشر نص الدراسة التحليلية الخاصة بـ«تولي المرأة للمناصب القيادية والسياسية والقضائية»

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

حصلت «المصري اليوم» على نص الدراسة التحليلية التي أعدتها المستشارة إيمان أبوالقاسم، الوكيل العام بالنيابة الإدارية، وعضو اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة، وتحت إشراف المستشار سعد خليل، نائب رئيس هيئة النيابة، حول تقلد المرأة للمناصب القيادية والسياسية والقضائية «أهم الإنجازات والتحديات».

تضمنت الدراسة عدة محاور، أولها «تقلُّد المرأة للمناصب السياسية والقيادية»، وذلك من خلال دراسة إحصائية للمشاركة السياسية للمرأة على كل الأصعدة السياسية وخاصة تمثيلها بمجلس النواب وتوليها للحقائب الوزارية والمناصب السياسية والقيادية.

وكذلك تقلُّد المرأة للمناصب القضائية في القضاء بصفة عامة، وفي النيابة الإدارية بصفة خاصة، بالإضافة إلى تطور تقلد المرأة للمناصب القيادية والسياسية والقضائية على مرِّ العصور.

وتعرضت الدراسة للوظائف والجهات التي لم تشارك فيها المرأة من قبل وظلت أبوابها موصدة في وجهها أو كان تمثيلها فيها بشكل نادر أو نسبي.

ومن المحاور الهامة التي ناقشتها الدراسة كانت التحديات التي تواجه المرأة في تولي المناصب القيادية والسياسية والقضائية وكيفية التغلب عليها.