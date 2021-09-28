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بعد الاشتباه في إصابته بأورام..توفيق عكاشة يخضع للملاحظة الطبية لمدة ٤٨ ساعة (تفاصيل)

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بعد الاشتباه في إصابته بأورام..توفيق عكاشة يخضع للملاحظة الطبية لمدة ٤٨ ساعة (تفاصيل) بعد الاشتباه في إصابته بأورام..توفيق عكاشة يخضع للملاحظة الطبية لمدة ٤٨ ساعة (تفاصيل)

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أجرى اليوم الإعلامى توفيق عكاشة عدد من الفحوصات الطبية بمركز جراحة الجهاز الهضمى بالمنصورة حيث يخضع «عكاشة» لمده ٤٨ ساعة لرعاية طبية تحت إشراف الفريق الطبى بقيادة الدكتور محمد عبدالوهاب رائد زراعة الكبد، وذلك من أجل ضبط الضغط والسكر لإجراء العملية الجراحية بعد ذلك مباشرة.
من جانبه أكد رائد زراعة الكبد محمد عبدالوهاب لـ«عكاشة»أن الفترة السابقة التي خضع فيها للعلاج الدوائى أدت إلى القضاء على جميع أنواع الالتهابات التي كان مشكوكا فيها بالقناة المرارية والإثنى عشر بأنها قد تكون أوراما، ولكن ثبت عكس ذلك لافتا إلى أنه سيجرى لـ«عكاشة» عملية استئصال مرارة نظراً لوجود حصوة تبلغ ١ سم، ولا بد من استئصال المرارة بعد ٤٨ ساعة.

توفيق عكاشة في الرعاية الطبية لمدة 48 ساعة

كان توفيق عكاشة قد أجرى مؤخرا فحوصات طبية بمستشفي العلمين بالساحل الشمالي الشهر الماضي لإصابته ببعض الآلام في الإثنى عشر، حيث تم نقله للمستشفى خلال قضاءه إجازته الصيفية مع زوجته الإعلامية حياة الدرديري.

وأكد في تصريحات سابقة أن الوضع الصحي له كما هو ولكن يتحسن قليلا، مشيرا إلى أن الأطباء قرروا إجراء عملية له بعد زوال الالتهابات الحادة والمزمنة التي عانى منها، ولفت إلى أنه عانى خلال اليومين السابقين من حالة هبوط شديد بسبب عدم تناوله الطعام عند دخوله المستشفى.

توفيق عكاشة في الرعاية الطبية لمدة 48 ساعة

واختتم توفيق تصريحاته السابقة: «أشكر الناس والمتابعين لي الذين سألوا عني واهتموا بمتابعة حالتي الصحية ..ولسه فاكرني رغم أنني بقالي سنتين مبشتغلش ولسه في البيت».

المصرى اليوم

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