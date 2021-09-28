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«محامين الإسكندرية»: تجديد حبس الضابط المعتدي على محام بالمنتزه للمرة الثالثة

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«محامين الإسكندرية»: تجديد حبس الضابط المعتدي على محام بالمنتزه للمرة الثالثة «محامين الإسكندرية»: تجديد حبس الضابط المعتدي على محام بالمنتزه للمرة الثالثة

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أعلنت نقابة محامين الإسكندرية، برئاسة عبدالحليم علام، نقيب الفرعية، عن تجديد الدائرة الجزئية لجنح المنتزه، المنعقدة بالمحكمة البحرية في المنشية، حبس ضابط قسم شرطة أول المنتزه المتهم بالاعتداء على محام داخل ديوان القسم، 15 يوما على ذمة القضية، وذلك للمرة الثالثة.

وقالت النقابة في بيان سابق، أن مساندة مجلس النقابة العامة، وعلى رأسها رجائي عطية، نقيب المحامين، وجموع المحامين في والتزامهم بضبط النفس، وحرصهم على الحصول على حق الزميل وحقهم بالقانون، ما ساعد على أن يكون رد الاعتداء بالقانون وحده، بغير تجاوز أو إساءة، موجهة لهم الشكر لحرصهم على أن يكون أمر الدفاع، خاص بلجنة شيوخ المحامين التي شكلتها النقابة الفرعية، والذين قبلوا المهمة متطوعين.

وأكدت النقابة على ثقتها في كافة سلطات الدولة، ومؤسساتها، من قضاء ونيابة وشرطة، وحرصهم الكامل على تطبيق القانون، ووجوب أن يسود الاحترام المتبادل بين المحامين والسلطات التي يتعاملون معها.

المصرى اليوم

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