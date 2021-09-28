جامعة جنوب الوادي تنظم قافلة متعددة التخصصات الى قرية فاو بحري بدشنا

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نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة جنوب الوادى قافلة متعددة التخصصات بقرية فاو بحري بمركز دشنا، صرح بذلك الدكتور يوسف غرباوي رئيس الجامعة.

وأضاف غرباوى ان نخبة من أطباء مستشفيات قنا الجامعية قاموا بتوقيع الكشف وصرف العلاج لعدد 981 حالة مرضية من أبناء القرية في ثمانية تخصصات طبية مختلفة بواقع 200 حالة رمد و285 حالة عظام و50 أنف وأذن وحنجرة و75 نساء وتوليد و156 حالة أطفال و150 جلدية و55 جهاز هضمي و10 حالات في تخصص النفسية والعصبية وذلك بالمجان لأبناء القرية بالإضافة إلى 7 حالات لأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة يعانون من صعوبات التعلم والتأخر العقلي والتأخر في الكلام والتلعثم حيث تم تقديم الارشاد اللازم للأسرة.

قافلة طبية مجانية بجامعة جنوب الوادى

وأضاف الدكتور أحمد كمال نصاري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ان القافلة البيطرية شهدت علاج 203 من حيوانات القرية بالمجان في تخصصات طب الحيوان والجراحة والولادة بالإضافة إلى 319 دواجن، كما قامت حملة لا للمخدرات بعقد جلسات ارشادية وتوزيع المطبوعات للتأكيد على خطورة المخدرات وكيفية الإدمان والعلاج منها وإعادة تأهيل المتعافين منها داخل المجتمع مرة أخرى.