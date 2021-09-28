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عقدت جائزة مصرللتميزالحكومي ندوة توعوية لقيادات وعاملي وزارة التموين والتجارة الداخلية والجهات التابعة حول مراحل عمليات الجائزة ومنظومة التميزالحكومي، وذلك بمقروزارة التموين والتجارة الداخلية.

ويأتي تنظيم الندوة حسب بيان لوزارة التخطيط- اليوم- في إطارجهود الدولة لنشرثقافة التميزوالتطويرالمؤسسي وحرص جائزة مصرللتميز الحكومي على إحداث نقلة نوعية في الأداء المؤسسي وترسيخ مبادئ وقيم التميزفي قطاعات الدولة خلال رحلتها نحوالتميزالحكومي بهدف تحسين جودة حياة المواطن وتعزيزيادة وتنافسية الدولة المصرية بما يتفق مع رؤية مصر 2030.

وخلال فعاليات الندوة استعرضت سهى سعيد، المديرالتنفيذي للجائزة نبذة حول أبعاد ومحاور رؤية مصر 2030 والتي تتسق مع رؤية ورسالة وأهداف الجائزة، فضلًا عن القيم التي تحكم عمليات الجائزة من شفافية وتعاون واتقان، وإضافة قيمة بكافة السبل الممكنة لضمان تلبية احتياجات وتوقعات كل المعنيين.

كما أشارت سهى سعيد إلى فئات الجائزة المختلفة ومراحل تنفيذ أعمال الدورة الثانية من الجائزة ومحاور ومعاييرمنظومة التميزالحكومي، كما ألقت الضوء على بعض النماذج الناجحة للمؤسسات والأفراد في القطاع الحكومي من الفائزين في الدورة الأولى، وكذا الإشادة بمشاركة وزارة التموين في الدورة الحالية ليتأهل مرشحيها في عدد من فئات الجائزة إلى التصفيات النهائية.

وأوضحت المديرالتنفيذي لجائزة مصرللتميزالحكومي أن انجازات الدورة الثانية للجائزة شملت 19 فئة، تقدم لها أكثرمن 2000 طلب ترشح، فيما تم استحداث 4 فئات جديدة شملت: أفضل موظف حكومي، وأفضل فريق عمل، وأفضل مكتب صحة، وأفضل مكتب تموين.

وأكدت أن الدورة الثانية شهدت تحولًا الكترونيًا بنسبة 100% لكل عمليات تقديم الطلبات والتقييم، مما ساهم في تقليل نسبة الاستبعادات لـ 14% بدلًا من 39% في الدورة الأولى، كما شارك في التقييم خبراء من مصر والإمارات والأردن وجنسيات أخرى، وتمت عملية التحكيم من خلال لجنة مستقلة من الإمارات.

كما استعرضت سهى سعيد كيفية شروط التقديم والمشاركة في فئة جوائزالتميزالفردي وجائزة الابتكار والإبداع المؤسسي وجائزة المواقع الالكترونية المتميزة في تقديم الخدمات الحكومية، والدورات التدريبية وورش العمل المقدمة من إدارة الجائزة على مستوى جميع الفئات، بالإضافة إلى البرامج التدريبية المقدمة على منصات التواصل الإلكترونية.

من جانبه أشاد العميد خالد شرف، مساعد وزيرالتموين والتجارة الداخلية لقطاع التخطيط والتنمية والشئون المالية والإدارية بمحتوى الندوة، مؤكدًا حرص الوزارة على المشاركة بفاعلية في أعمال الدورة الجديدة للجائزة.

اشار إلى صدورقرارالدكتوروزير التموين والتجارة الداخلية بتشكيل اللجنة التنظيمية المعنية باتخاذ الاجراءات التنسيقية لمشاركة الوزارة والجهات التابعة ومديريات التموين بالمحافظات في الدورة القادمة لجائزة مصرللتميزالحكومي.