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واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، اليوم الثلاثاء، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط 1085 قضية تموينية متنوعة، خلال 24 ساعة، أبرزها ضبط 2 طن دقيق فاخر بدون مستندات «مجهول المصدر» ويشتبه عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمي تمهيداً لطرحه للبيع والتداول بالأسواق، بحوزة المسؤول عن مخبز سياحي بدون ترخيص بمحافظة القاهرة.

وضبط 1.08 طن سكر تمويني مخصص ربطاً على البطاقات التموينية تم تجميعها للاتجار به في السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمي قيمته 9180 جنيهًا بحوزة المدير المسؤول عن محل بدال تمويني بمحافظة الجيزة.

وضبط 297300 قطعة مستلزمات طبية «مضخة علاج كيماوي – سنون حقن كيماوي» مجهولة المصدر ومقلدة لإحدى العلامات التجارية وذات أثر بالغ الضرر على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بحوزة مالك شركة للمستلزمات الطبية بدون ترخيص بمحافظة القاهرة.

وضبط 123415 قطعة أدوات كهربائية «لمبات ليد- مفتاح كهربائي» غير مطابقة للمواصفات القياسية ومجهولة المصدر تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بحوزة المدير المسؤول عن مخزن شركة لتجارة الأدوات الكهربائية بدون ترخيص بمحافظة القاهرة.

وضبط 615 قطعة موتور رفع مياه «مقلد لعلامات تجارية» بدون مستندات بحوزة المدير المسؤول عن شركة لتجارة المحركات الكهربائية بدون ترخيص بمحافظة القاهرة.

وضبط المدير المسؤول عن محطة لتموين السيارات بمحافظة الجيزة، لعدم الاحتفاظ برخصة إدارة وتشغيل المحطة وعدم انتظام القيد بدفتر 21 بترول الخاص بالمحطة، وتجميعه 49000 لتر «بنزين 80- 92» للاتجار به في السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمي، وقدرت الكمية بـ 340750 جنيهًا.