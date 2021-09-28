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رئيس شركة مياه البحر الأحمر يتابع أعمال إصلاح خط مياه شارع الشيراتون

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رئيس شركة مياه البحر الأحمر يتابع أعمال إصلاح خط مياه شارع الشيراتون رئيس شركة مياه البحر الأحمر يتابع أعمال إصلاح خط مياه شارع الشيراتون

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تابع المهندس محمد عيسي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر أعمال صيانة وإصلاح خط المياه الرئيسي بشارع الشيراتون حيث تعرض الخط لكسر مفاجئ.

وفور ورود البلاغ انتقلت علي الفور فرق الصيانة ومعدات الشركة لسحب تجمعات المياه بطريق الشيراتون والقيام باعمال صيانه الخط ووجه رئيس الشركة فريق الصيانة بسرعة الانتهاء من اعمال الصيانة والاصلاح.

كان خط مياه الشرب الرئيسي، اليوم الثلاثاء، بشارع الشيراتون، الغردقة قد تعرض، للكسر المفاجئ، ما أدى إلى تراكم كميات كبيرة بالمياه بالشارع، وتم الدفع بفريق الصيانة والمعدات والسيارات التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، للقيام بأعمال الصيانة وسرعة الانتهاء من إصلاح الكسر.

وشهد شارع الشيراتون تواجد مروري لتسيير الحركة المرورية وعدم تعطلها. كان مسؤولو شركة مياه الشرب بالغردقة قد تلقوا اخطار بحدوث كسر مفاجئ لخط المياه بشارع الشيراتون، أدى إلى تدفق كميات كبيرة من المياه للشارع.

المصرى اليوم

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