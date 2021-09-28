حوار مفتوح لمناقشة مشروع التنمية الحضرية المتكاملة بمنطقة الحميدات بمدينة قنا

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نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا جلسة حوارية مفتوحة مع أهالي منطقة الحميدات بمدينة قنا، لمناقشة تنفيذ مشروع التنمية الحضرية المتكاملة «حينا» والتعرف على الوضع الحالي بالمنطقة، ومعرفة أصول السكان والتركيبة الاجتماعية الحالية والمستقبلية، والأنشطة الإقتصادية بالمنطقة، والفراغات العامة وكيفية استغلالها، وتقييم الخدمات العامة، وحيازات الأراضي بالمنطقة.

مشروع حينا بقنا

وجاء ذلك بحضور أشرف أنور رئيس مجلس المدينة، وحسين الزمقان نائب ثان رئيس مجلس المدينة، والدكتور عمرو لاشين، مدير المشروع، المهندس أحمد عبدالعاطي رئيس العمل لمنطقة الحميدات، والمهندس حسين محمد، مسؤول برنامج الأمم المتحدة «هابيتات»، والمهندسة مروة بركات، مسؤل المشاركة المجتمعية، المهندس كريم محمود خبير بالمكتب الاستشاري لمنطقة الحميدات.

مشروع حينا بقنا

ويذكر أن مشروع «حيّنا» يتم تنفيذه بالتعاون مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وأن المشروع يستهدف إعادة تخطيط منطقتي الحميدات والمعنا بالمحافظة، وتبلغ التكلفة الأجمالية للمشروع 11 مليوناً و760 ألف دولار منها 8 ملايين و100 ألف دولار مقدمة كمنحة من الجانب السويسري و3 ملايين و500 ألف دولار مساهمة من الحكومة المصرية، و160 ألف دولار من وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية وذلك لإعادة تخطيط عدداً من المناطق بمحافظتي قنا والقليوبية.

مشروع حينا بقنا