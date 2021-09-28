اكتشف مميزات السيارة.. «كيا» تقترب من إطلاقها سيارتها الجديدة الموفرة للوقود

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كشفت شركة السيارات الكورية الجنوبية «كيا» تصميم سيارتها الجديدة وتحمل اسم «Rio»، تلك السيارة التي تم صناعتها لتصبح واحدة من أسطول سياراتها الاقتصادية، بهدف تقليل معدلات استهلاكها للوقود، بالتالي لا تتسبب لملاكها دفع الكثير من المال، وهي سمة يفضلها الجميع في سيارتهم.

وتمتع النموذج الجديد من السيارة، والذي يحمل اسم «x»، وهي أخر نسخة تم إطلاقها من السيارة، بهيكل «هاتشباك» أنيق، بشعارات شركة كيا الجديدة، كما حصل على تصميم مميز للمصابيح الأمامية والخلفية، وإطارات حماية بلاستيكية سوداء تحيط بممتصات الصدمات وحجرات العجلات.

وفيما يخص قمرة السيارة، فتم تجهيزها بمقاعد مريحة مخصصة لخمسة ركاب مكسوة بالقماش والجلد الصناعي، وجهزت واجهة القيادة فيها بنظام «مالتيميديا» متطور يمكن التحكم فيه عبر شاشة تعمل باللمس مقاسها 8 بوصات، كما يمكن للشاشة الاتصال لاسلكيا مع الهواتف والأجهزة الذكية عبر نظامي «أبل» و«أندرويد».

وحصلت السيارة على نظام لمنع الانزلاق على المنحدرات والمنعطفات، ونظام لتثبيت السرعة أثناء السفر، فضلا عن حساسات للضوء والمطر، وكاميرات وحساسات مسافات أمامية وخلفية، ومن المتوقع أن تصل السيارة قريبًا إلى الاسواق العالمية وستصل قبل نهاية العام المقبل إلى أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتغيرت أشكال المصابيح الأمامية، وزودت بـ«شباك» أمامي أكثر بروزًا، وتغير فيها تصميم الفتحات الهوائية وتصميم إطارات مصابيح الضباب وتصميم ممتصات الصدمات. ولدي السيارة أنظمة أمان وحماية حيث تحتوي على عجلات بمقاس 15 إنشاً، وأنظمة لتدفئة المقود وصفين من المقاعد، إضافة إلى 6 وسادات أمان هوائية لحماية جميع الركاب أثناء الحوادث، وأنظمة «ABS» وهو نظام أمان يمنع انغلاق أو التوقف عن الدوران لعجلات السيارات أثناء الفرملة، بالإضافة إلى كاميرا وحساسات مسافات يمكن التحكم بها عبر شاشة لمسية.

وستُطرح «كيا Rio X» بعدة نماذج من المحركات منها محركات «MPI» وهي نظام حقن الوقود الموزع متعدد النقاط، بسعة 1.4 ليتر وعزم 100 حصان، ومحركات «MPI» بسعة 1.6 ليتر وعزم 123 حصانا، وستعمل هذه المحركات مع «علب» سرعة ميكانيكية بخمس سرعات و«علب» أوتوماتيكية بست سرعات. شركة كيا الكورية، ستطلق من السيارة نسخ مزودة بميزة تدفئة الزجاج الأمامي في الشتاء، وأنظمة كهربائية لطي المرايا أوتوماتيكيا.

كذلك ستوفر بها أنظمة كهربائية فيها ذاكرة تحفظ عدة وضعيات تناسب الركاب وسائق السيارة، وستتوفر السيارة بمحركات بنزين بسعة 1.4 و1.6 لتر. ووفقًا للموقع الروسي المتخصص في السيارات «Auto Onliner» ويتوفر الطراز بستة مستويات وعشرة أنواع مختلفة من مجموعات المحرك وناقل الحركة. وستصل تكلفة «ريو X» هاتشباك حوالي 37.400 روبل روسي.

يذكر أن «كيا» بدّلت شعار سياراتها، يناير الماضي، حيث تم تغيير شعارها وقامت بتسجيل الشعار الجديد في هيئة حقوق الملكية الفكرية الكورية، وذلك في مقرها الرئيسي في كوريا الشمالية وأعلن رسميا «سانج سونج»، رئيس الشركة، أنها تغيير اسمها إلى «كيا» فقط بدلًا من «كيا موتورز».

وتم التقاط صور فعلية لمقر كيا الجديد في كوريا الجنوبية بشعار كيا الجديد وإزالة الشعار القديم تماما من المقر وتغيير أي شئ يتعلق بالشعار القديم. كما أن الشعار الجديد يستخدم حروف «KIA» متصلة في شكل جديد لشكل يوحي بالديناميكية والأناقة والابتكار وصرح رئيس كيا الجديد أن كيا لديها خطة يصل مداها لخمس سنوات قادمة.