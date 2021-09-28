أخبار عاجلة

مشاهد من إعصار "شاهين" وآثاره في إيران -
أشرف زكي يكشف تفاصيل الحالة الصحية للفنانة هاجر أحمد (تعرف عليها) -
التقديم اليوم والمقابلة فورية.. وظائف خالية لجميع المؤهلات بالقاهرة والمحافظات -
قصر عابدين يستقبل حفل ضخم لمدحت صالح وريهام عبدالحكيم -
اقتصادية قناة السويس تستقبل السفير البلجيكي لبحث الفرص الاستثمارية -
وزير الصناعة الروسي: أنتجنا 170 مليون مجموعة كاملة من اللقاحات ضد فيروس كورونا -
تحويل مدير مدرسة وشؤون الطلاب بها وعدد من العاملين للتحقيق لعدم الانضباط الوظيفي -
مطروح تستعد لمعرض «تراثنا» -
إزالة ١٠٩ حالات تعد ضمن الموجة الـ١٨ في الشرقية -
خطر «شاهين» اقترب عن الانتهاء في سلطنة عمان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

نائب محافظ قنا يستقبل أعضاء مبادرة «شباب يدير شباب»

Print
نائب محافظ قنا يستقبل أعضاء مبادرة «شباب يدير شباب» نائب محافظ قنا يستقبل أعضاء مبادرة «شباب يدير شباب»

اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، الثلاثاء أعضاء المبادرة الشبابية (YLY) «شباب يدير شباب» التي يقودها متطوعيّ وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، والتي تستهدف توسيع قاعدة المشاركة الشبابية وتنمية مهاراتهم وقدراتهم، فضلا عن دورها في الترويج للأنشطة والفعاليات التي تستهدفها وزارة الشباب والرياضة.

استمع نائب محافظ قنا خلال اللقاء إلى الجهود التي يبذلها أعضاء المبادرة لخدمة الشباب والمجتمع القنائي، كما ناقشهم في خططهم المستقبلية المستهدف تنفيذها خلال الفترة القادمة، مؤكدا على تقديم الدعم الكامل لشباب المبادرة بهدف توسيع وتعميق دائرة الحوار معهم وبناء وتنمية قدراتهم وحثهم على المشاركة في مختلف الأنشطة الثقافية والرياضية والفنية.

نائب محافظ قنا يلتقى ومبادرة الشباب

كما قدم نائب محافظ قنا شكره وتقديره لفريق (YLY) لمشاركتهم في تنظيم العديد من الفعاليات والانشطة التي نظمتها المحافظة الامر الذي ساهم في خروجها بالشكل الجيد، موصيا اياهم بعمل زيارات ميدانية للمشروعات القومية التي يجري تنفيذها بالمحافظة للتعرف على حجمها على ارض الواقع لاسيما المشروعات الخاصة بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لنقل صورة ايجابية إلى الشباب عن حجم المجهودات التي تبذلها الدولة للارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.

نائب محافظ قنا يلتقى ومبادرة الشباب

ومن جانبهم، أعرب فريق المبادرة عن خالص سعادتهم لما لمسوه من تعاون القيادة التنفيذية بالمحافظة، مؤكدين أن الفترة القادمة ستشهد تنفيذ العديد من الفاعليات التي تستهدف الشباب الجامعي وما قبل الجامعي لتعزيز وتنمية ثقافة العمل التطوعي وذلك من خلال التنسيق مع العديد من الجهات التنفيذية كالتربية والتعليم وجامعة جنوب الوادي والشباب والرياضة والثقافة والتضامن الاجتماعي .

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
أشرف زكي يكشف تفاصيل الحالة الصحية للفنانة هاجر أحمد (تعرف عليها)

أشرف زكي يكشف تفاصيل الحالة الصحية للفنانة هاجر أحمد (تعرف عليها)

التقديم اليوم والمقابلة فورية.. وظائف خالية لجميع المؤهلات بالقاهرة والمحافظات

التقديم اليوم والمقابلة فورية.. وظائف خالية لجميع المؤهلات بالقاهرة والمحافظات

قصر عابدين يستقبل حفل ضخم لمدحت صالح وريهام عبدالحكيم

قصر عابدين يستقبل حفل ضخم لمدحت صالح وريهام عبدالحكيم

اقتصادية قناة السويس تستقبل السفير البلجيكي لبحث الفرص الاستثمارية

اقتصادية قناة السويس تستقبل السفير البلجيكي لبحث الفرص الاستثمارية