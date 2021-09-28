نائب محافظ قنا يستقبل أعضاء مبادرة «شباب يدير شباب»

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استقبل الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، الثلاثاء أعضاء المبادرة الشبابية (YLY) «شباب يدير شباب» التي يقودها متطوعيّ وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، والتي تستهدف توسيع قاعدة المشاركة الشبابية وتنمية مهاراتهم وقدراتهم، فضلا عن دورها في الترويج للأنشطة والفعاليات التي تستهدفها وزارة الشباب والرياضة.

استمع نائب محافظ قنا خلال اللقاء إلى الجهود التي يبذلها أعضاء المبادرة لخدمة الشباب والمجتمع القنائي، كما ناقشهم في خططهم المستقبلية المستهدف تنفيذها خلال الفترة القادمة، مؤكدا على تقديم الدعم الكامل لشباب المبادرة بهدف توسيع وتعميق دائرة الحوار معهم وبناء وتنمية قدراتهم وحثهم على المشاركة في مختلف الأنشطة الثقافية والرياضية والفنية.

نائب محافظ قنا يلتقى ومبادرة الشباب

كما قدم نائب محافظ قنا شكره وتقديره لفريق (YLY) لمشاركتهم في تنظيم العديد من الفعاليات والانشطة التي نظمتها المحافظة الامر الذي ساهم في خروجها بالشكل الجيد، موصيا اياهم بعمل زيارات ميدانية للمشروعات القومية التي يجري تنفيذها بالمحافظة للتعرف على حجمها على ارض الواقع لاسيما المشروعات الخاصة بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لنقل صورة ايجابية إلى الشباب عن حجم المجهودات التي تبذلها الدولة للارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.

نائب محافظ قنا يلتقى ومبادرة الشباب

ومن جانبهم، أعرب فريق المبادرة عن خالص سعادتهم لما لمسوه من تعاون القيادة التنفيذية بالمحافظة، مؤكدين أن الفترة القادمة ستشهد تنفيذ العديد من الفاعليات التي تستهدف الشباب الجامعي وما قبل الجامعي لتعزيز وتنمية ثقافة العمل التطوعي وذلك من خلال التنسيق مع العديد من الجهات التنفيذية كالتربية والتعليم وجامعة جنوب الوادي والشباب والرياضة والثقافة والتضامن الاجتماعي .