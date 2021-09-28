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غسل وتعقيم ألف حافظة زمزم يومياً.. خدمة لضيوف الرحمن

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وفق أعلى مستويات النظافة بغرض الحفاظ على سلامة الزوار

غسل وتعقيم ألف حافظة زمزم يومياً.. خدمة لضيوف الرحمن

تقوم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى يوميًا بغسل أكثر من ألف حافظة لماء زمزم مع قواعدها، داخل المسجد الحرام، وفق أعلى مستويات النظافة والتعقيم للحفاظ على سلامة زوار وقاصدي المسجد الحرام، وتتم عملية الغسيل والتعقيم وتوزيع الحافظات والإشراف عليها داخل المسجد الحرام.

وقال مدير إدارة سقيا زمزم بالمسجد الحرام عبدالرحمن الزهراني: الإدارة تسعى للحفاظ على نظافة الحافظات وتعقيمها حيث إن عملية الغسيل تمر بخمس مراحل هي مرحلة الغسيل، والتي تتم باستخدام صابون خاص والتأكد من خلوه من أية مواد عطرية قد تؤثر على رائحة الحافظات، ومرحلة الشطف التي يقوم فيها المختصون بدعك الحافظات يدوياً باستخدام الفرش والإسفنج لكي يتم نقلها للمرحلة التالية، وهي مرحلة التعقيم ويستخدم فيها سائل تعقيم مخصص لتعقيم الحافظات عن طريق مضخة خاصة بالمغسلة.
وأضاف: بعد ذلك تأتي مرحلة التجفيف والتخزين، والمرحلة الخامسة هي مرحلة النقل والتوزيع، وبعد تخزينها تقوم سيارات مخصصة بنقل الحافظات وتوزيعها على جميع نقاط التعبئة الموجودة بالمسجد الحرام وساحاته ومرافقه الخارجية .
وأشار "الزهراني" إلى توفير مكائن وفرش تعقيم خاصة بالحافظات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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