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الأمن العام يستعرض عددًا من الجرائم التي تم القبض على مرتكبيها

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الأمن العام يستعرض عددًا من الجرائم التي تم القبض على مرتكبيها الأمن العام يستعرض عددًا من الجرائم التي تم القبض على مرتكبيها
في الرياض والمدينة المنورة ومكة المكرمة

الأمن العام يستعرض عددًا من الجرائم التي تم القبض على مرتكبيها

استعرض الأمن العام في مقطع ، عددًا من الجرائم التي تم القبض على مرتكبيها.

وجاء في مقطع الفيديو الذي حمل مسمى "في قبضة رجال الأمن"، القبض على مقيم من الجنسية اليمنية في الرياض، ارتكب جريمة بفتاة قاصر في أحد الأماكن العامة.

وأورد المقطع القبضَ على ثلاثة مواطنين في القصيم ارتكبوا جريمة تحرش بفتاة أثناء قيادتها لمركبتها في أحد الطرق العامة.

وتَضمن مقطع فيديو الأمن العام، القبض على ثلاثة مواطنين في المدينة المنورة ارتكبوا جريمة تحرش بفتاة في أحد الأماكن العامة.

وتَضمن مقطع الفيديو أيضًا، القبض على مواطن في القصيم تحرش بامرأة أثناء قيادتها لمركبتها في أحد الأماكن العامة.

وتَضمن مقطع الفيديو القبض على مواطنين في الرياض عُثر بحوزتهما على 27 سلاحًا ناريًا و28 مخزنًا للذخيرة و373 طلقة حية متنوعة واثنان كيلو جرام من مادة الحشيش المخدر و710 أقراص مخدرة وأوراق مالية مزيفة و73 جهازًا متنقلاً.

وعرض المقطع للقبض على مقيم من الجنسية اليمنية في مكة المكرمة ارتكب عدة جرائم تمثلت في سرقة مركبات، نتج عن إحداها التسبب في دهس مقيم.

وتضمن الفيديو القبض على مقيم من الجنسية اليمنية في جدة ارتكب 19 حادثة جنائية تمثلت في سرقة منازل شعبية ومقتنيات مركبات ونشل العمالة باستخدام دراجة نارية. كما تم القبض على ثمانية مواطنين في حريملاء قاموا بمشاجرة جماعية بينهم نتيجة خلافات سابقة.

وتم القبض على مقيمين من الجنسية الباكستانية في مكة المكرمة ظهرا عبر مقطع فيديو وهما يتباهيان بحيازتهما لمبالغ مالية مجهولة المصدر.

وفي الرس تم القبض على مواطنين ومقيمين من الجنسية السورية ومقيم يمني الجنسية ظهروا عبر مقطع فيديو بمشاجرة جماعية في إحدى الحدائق العامة.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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