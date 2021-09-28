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‬نقل راشق الرئيس الفرنسي بالبيضة إلى مستشفى للأمراض النفسية

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‬نقل راشق الرئيس الفرنسي بالبيضة إلى مستشفى للأمراض النفسية ‬نقل راشق الرئيس الفرنسي بالبيضة إلى مستشفى للأمراض النفسية
"ماكرون" طالب بالتعرف على دوافعه

‬نقل راشق الرئيس الفرنسي بالبيضة إلى مستشفى للأمراض النفسية

نُقِل الشاب المتهم الذي رشق الرئيس إيمانويل ماكرون، ببيضة أمس إلى مستشفى للأمراض النفسية، اليوم الثلاثاء، بحسب ما أعلن مكتب المدعي العام في مدينة ليون الفرنسية.

وبيّن المكتب أن الشاب خضع للاعتقال فور إلقائه بيضة على "ماكرون"، بناءً على طلب النيابة العامة في ليون، التي طلبت له فحصاً نفسياً انتهى بإلغاء تمييزه، وفقاً لـ" اليوم".

وصاح الشاب أثناء قذف "ماكرون" بالبيضة بهتاف: "عاشت الثورة".

وأشارت صحف إلى أن "ماكرون" طلب من فريقه التحقيق مع الشاب؛ لمعرفة دوافع تصرفه.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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