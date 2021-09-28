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تهديدات أعقبها قرار.. فرنسا تشدد منح التأشيرات لمواطني الجزائر وتونس والمغرب

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تهديدات أعقبها قرار.. فرنسا تشدد منح التأشيرات لمواطني الجزائر وتونس والمغرب تهديدات أعقبها قرار.. فرنسا تشدد منح التأشيرات لمواطني الجزائر وتونس والمغرب
"أتال" أرجع الخطوة لرفض الدول الثلاث استعادة مهاجريها

تهديدات أعقبها قرار.. فرنسا تشدد منح التأشيرات لمواطني الجزائر وتونس والمغرب

قررت فرنسا، اليوم الثلاثاء، تشديد شروط منح التأشيرات لمواطني الجزائر وتونس والمغرب؛ رداً على رفض الدول الثلاث إصدار التصاريح القنصلية اللازمة لاستعادة مهاجرين من مواطنيها.

وذكر الناطق باسم الفرنسية غابريال أتال أن "مواقف الدول الثلاث تبطئ فعالية عمليات الترحيل من الأراضي الفرنسية عند صدور قرارات في هذا الصدد".

وقال "أتال": "حصل حوار ثم وجهت تهديدات، واليوم ننفذ التهديد"، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأضاف: "إنه قرار جذري وغير مسبوق، لكنه كان ضرورياً؛ لأن هذه الدول لا تقبل باستعادة رعايا لا نريدهم، ولا يمكننا إبقاؤهم في فرنسا".

وبيّن الناطق أن تطبيق الإجراءات الجديدة، يهدف إلى الضغط على الدول المعنية لتغيير سياساتها والموافقة على إصدار هذه التصاريح القنصلية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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