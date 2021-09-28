وكيل تعليم بني سويف يتفقد المدرسة المصرية اليابانية

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد عمرو شحاته، وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، المدرسة المصرية اليابانية شرق النيل وذلك للوقوف على استعدادات المدرسة للعام الدراسي الجديد والتأكيد على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية لمواجهة جائحة كورونا.

وشدد على حصول جميع العاملين على لقاح كورونا وتجول شحاته داخل القاعات الدراسية وحجرات الأنشطة المختلفة والألعاب الرياضية وأجرى وكيل الوزارة حوارا مع طلاب الصف الرابع الابتدائي الذين تواجدوا بالمدرسة للتهيئة للعام الدراسي الجديد 2022/2021 واطمأن منهم على مدى الاستفادة من انشطة التوكاتسو وقال وكيل الوزارة ان المدرسة منضبطة.

والتقى وكيل الوزارة بالخبير الياباني مستر كين المسؤول عن أنشطة التوكاتسو وأجرى معه حوارا اطمأن منه على تنفيذ أنشطة التوكاتسو بالمدرسة في ضوء المعايير التي حددها الشريك الياباني وأن خطة تنفيذ الأنشطة تسير بشكل منتظم.