رئيس مجلس مدينة قنا يتابع سير العمل بمصنع تدوير القمامة

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تابع أشرف أنور، رئيس مجلس مدينة قنا، سير العمل بمصنع تدوير المخلفات بالجبلاو بمركز قنا، والإطمئنان على تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة لمكافحة العدوى بما يتوافق مع الخطة الشاملة للدولة في مجابهة فيروس كورونا، والوقوف على آخر معدلات الإنتاج بالمصنع وكيفية تحسين الإستغلال الأمثل للمخلفات ورفع مستوى النظافة بمركز ومدينة قنا رافقه حسين الزمقان نائب رئيس مجلس المدينة وعبدالرحيم ربيع مدير المصنع .

كما تابع مراحل تدوير القمامة من الفرز والغربلة لعزل المخلفات الصلبة، مشيراً إلى أن المصنع يقوم باستلام المخلفات البلدية من مدينة قنا وبعض القري بطاقة تتخطى 100 طن/ يوم وتتم عملية الفرز بطريقة آليه عن طريق خط فرز (RDF ) التابع لشركة أسمنت أسيوط والذي يستخدم المواد العضوية في تصنيع السماد العضوي.

مصنع تدوير المخلفات بقنا

وأكد على حرص محافظ قنا على تطبيق منظومة المخلفات الصلبة وتحسين مستوى النظافة من خلال استغلال الوحدات الإنتاجية وتعظيم الاستفادة من موارد الدولة بما يحقق خطة التنمية المستدامة.

مصنع تدوير المخلفات بقنا