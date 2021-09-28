«المحامين»: «عطية» يترأس جلسة حلف اليمين للمحامين الجدد بـ9 فرعيات

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أعلنت النقابة العامة للمحامين، عن عقد جلسة حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد بنقابات المنوفية، وطنطا، والمحلة الكبرى، وشمال الشرقية، وجنوب الشرقية، وشمال الدقهلية، وجنوب الدقهلية، وشمال البحيرة، وجنوب البحيرة، وذلك اليوم الثلاثاء، برئاسة رجائي عطية، نقيب المحامين، وبإشراف حسين الجمال، الأمين العام للنقابة.

وأكدت النقابة في بيان نشرته صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن المحامين الجدد أدوا اليمين القانونية أمام رجائي عطية، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، وسط حالة من السرور والفرح، بانضمامهم رسميًا لجداول نقابة المحامين.

وكانت النقابة نبهت على الأعضاء الجدد بعدم إحضار ذويهم، في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والالتزام بارتداء الكمامة الواقية منذ الدخول لقاعة الحلف، وحتى مغادرتها، والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية المعلنة من وزارة الصحة، والحضور في المواعيد المحددة لكل نقابة فرعية.

وأضافت: «من يمتلك رقم قيد يحق له الحضور في الموعد المخصص لنقابته الفرعية، ويرجى إحضار صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي، وإحضار رقم القيد الخاص بالمحامي، أو المحامية وتدوينه على صورة بطاقة الرقم القومي، وتسليمها للموظف المختص بتوزيع الكارنيهات على المحامين».

واختتمت: «على من لم يتمكن من تسلم كارنيه المحاماة عقب جلسة حلف اليمن، لأي سبب من الأسباب، التوجه في أي وقت إلى إدارة الكارنيهات بالنادي النهري للمحامين في المعادي، واستلام الكارنيه في أيام العمل الرسمية من السبت إلى الخميس».