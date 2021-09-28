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بدء محاكمة 5متهمين بـ«داعش الزاوية الحمراء»

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بدء محاكمة 5متهمين بـ«داعش الزاوية الحمراء» بدء محاكمة 5متهمين بـ«داعش الزاوية الحمراء»

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بدأت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد فهمي، اليوم الثلاثاء، محاكمة 5 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«داعش الزاوية الحمراء» .

كانت النيابة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجّهت لهم تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه للخطر، وتهمة الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين أسّسوا جماعة إرهابية تدعو إلى تكفير الحاكم والخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد الشرطة.

المصرى اليوم

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