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القبض على عنصرين إجراميين احترفا الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر في الدقهلية

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القبض على عنصرين إجراميين احترفا الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر في الدقهلية القبض على عنصرين إجراميين احترفا الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر في الدقهلية

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تمكنت أجهزة الأمن، اليوم الثلاثاء، من ضبط عنصرين إجراميين بالدقهلية، تخصصا في الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر وترويجها على عملائهما، وضبط بحوزتهما عدد من الأسلحة الخرطوش محلية الصنع.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطنى والأمن العام، وبالإشتراك مع مديرية أمن الدقهلية، نشاط عنصرين إجراميين تخصصا في الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص وترويجها على عملائهما، مُتخذين من دائرة مركز شرطة المنصورة مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

بتقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما، الأول حال تواجده بدائرة مركز شرطة المنصورة بالدقهلية وبحوزته 14 فرد خرطوش محلي الصنع وبندقية خرطوش ومبلغ مالي، والآخر له معلومات جنائية حال تواجده بدائرة مركز شرطة المنصورة بالدقهلية وبحوزته فرد خرطوش محلي الصنع وطلقات نارية وكمية من مخدر البانجو ومبلغ مالي.

بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات البيع.

المصرى اليوم

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