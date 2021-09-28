أخبار عاجلة

حزب الله يعلن إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية جنوب لبنان -
"الشويمان" يتفقد أسواق النفع العام والمسالخ في الحدود الشمالية -
لجنة تحكيم مزاين تنهي تأهيل 25 محكمًا -
"كفيف" تنظم فعاليات اجتماعية ترفيهية ثقافية لمستفيديها -
وزير الإعلام المكلف: المملكة تواصل قصة نجاحها في مواجهة  كورونا محققة مراكز متقدمة في المؤشرات العربية والعالمية -
غدًا.. مناقشة الوقاية من العنف بالمركز الدولي للكتاب -
«الباباراتزي» ترصد طليقة أغنى رجل في العالم مفترشة الأرض ممسكة بكتاب لكارل ماركس -
وزيرة الصحة تناقش مع السفير البريطاني تيسير اشتراطات انتقال المواطنين بين البلدين -
نائب محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير وتوسيع شارع الجمهورية تمهيدًا لرصفه -
وزيرة الثقافة ترشح القومية للفنون الشعبية لتمثيل مصر في مهرجان «الرقص الشعبي» بقبرص -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. المصرى اليوم

«لم نرسل لها دعوة» .. رئيس مهرجان الإسكندرية يكشف سبب حضور الفنانة غادة إبراهيم

Print
«لم نرسل لها دعوة» .. رئيس مهرجان الإسكندرية يكشف سبب حضور الفنانة غادة إبراهيم «لم نرسل لها دعوة» .. رئيس مهرجان الإسكندرية يكشف سبب حضور الفنانة غادة إبراهيم

لاقتراحات اماكن الخروج

قال الناقد والصحفي الأمير اباظة رئيس مهرجان الاسكندرية السينمائي في دورته الـ ٣٧، انه إدارة المهرجان لم تدعو الفنانة غادة ابراهيم مشيرا إلى انها فنانة ومن مدينة الإسكندرية ومن حقها حضور ندوات المهرجان، حيث يعتبر الحضور للجمهور العام.

وأضاف «اباظة» في تصريحات ل«المصري اليوم»:«هي غادة لم يتم دعوتها وبعد أثارت الجدل في ندوة المخرج على بدرخان والحادث اللي حصل من غادة وايناس الدغيدي احنا مدعنهاش ولكن غادة من حقها كمواطنة تحضر الندوات».

وتابع :«وهي كمان فنانة ومن اسكندرية واحنا فتحين الندوات للجمهور العام وهو ده السبب لحضورها ندوات المهرجان».

وكانت الفنانة غادة ابراهيم حضرت، أمس، ندوة المخرج على بدرخان ضمن فعاليات مهرجان الاسكندرية السينمائي في دورته الـ٣٧، حيث يعتبر حضورها المهرجان أول ظهور لها بعد فترة غياب.

وهاجمت «غادة» خلال الندوة المخرجة ايناس الدغيدي والفنانة إلهام شاهين نتيجة عدم تركهما مساحة للحضور في مناقشة الندوة قائلا:«ده مش برنامج شيخ الحارة يا إيناس.. سيبي مساحة للصحفيين والناس يناقشه ندوة التكريم».

وانطلقت فعاليات الدورة الـ٣٧ من مهرجان الاسكندرية السينمائي لأفلام البحر المتوسط بحضور وزير الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم ومحافظ الاسكندرية محمد الشريف والدكتور خالد عبدالجليل مستشار وزيرة الثقافة والفنانين خالد الصاوي واحمد وفيق وكريم قاسم المقام بأحد الفنادق بمدينة الإسكندرية.

ويقام مهرجان الاسكندرية السينمائي تحت شعار «السينما من أجل الحياة»، داخل أحد الفنادق الكبرى بالإسكندرية للمرة الأولى في تاريخ المهرجان، وتستمر فعاليات المهرجان في الفترة حتى 30 سبتمبر الجاري.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
أشرف زكي يكشف تفاصيل الحالة الصحية للفنانة هاجر أحمد (تعرف عليها)

أشرف زكي يكشف تفاصيل الحالة الصحية للفنانة هاجر أحمد (تعرف عليها)

التقديم اليوم والمقابلة فورية.. وظائف خالية لجميع المؤهلات بالقاهرة والمحافظات

التقديم اليوم والمقابلة فورية.. وظائف خالية لجميع المؤهلات بالقاهرة والمحافظات

قصر عابدين يستقبل حفل ضخم لمدحت صالح وريهام عبدالحكيم

قصر عابدين يستقبل حفل ضخم لمدحت صالح وريهام عبدالحكيم

اقتصادية قناة السويس تستقبل السفير البلجيكي لبحث الفرص الاستثمارية

اقتصادية قناة السويس تستقبل السفير البلجيكي لبحث الفرص الاستثمارية