«لم نرسل لها دعوة» .. رئيس مهرجان الإسكندرية يكشف سبب حضور الفنانة غادة إبراهيم

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قال الناقد والصحفي الأمير اباظة رئيس مهرجان الاسكندرية السينمائي في دورته الـ ٣٧، انه إدارة المهرجان لم تدعو الفنانة غادة ابراهيم مشيرا إلى انها فنانة ومن مدينة الإسكندرية ومن حقها حضور ندوات المهرجان، حيث يعتبر الحضور للجمهور العام.

وأضاف «اباظة» في تصريحات ل«المصري اليوم»:«هي غادة لم يتم دعوتها وبعد أثارت الجدل في ندوة المخرج على بدرخان والحادث اللي حصل من غادة وايناس الدغيدي احنا مدعنهاش ولكن غادة من حقها كمواطنة تحضر الندوات».

وتابع :«وهي كمان فنانة ومن اسكندرية واحنا فتحين الندوات للجمهور العام وهو ده السبب لحضورها ندوات المهرجان».

وكانت الفنانة غادة ابراهيم حضرت، أمس، ندوة المخرج على بدرخان ضمن فعاليات مهرجان الاسكندرية السينمائي في دورته الـ٣٧، حيث يعتبر حضورها المهرجان أول ظهور لها بعد فترة غياب.

وهاجمت «غادة» خلال الندوة المخرجة ايناس الدغيدي والفنانة إلهام شاهين نتيجة عدم تركهما مساحة للحضور في مناقشة الندوة قائلا:«ده مش برنامج شيخ الحارة يا إيناس.. سيبي مساحة للصحفيين والناس يناقشه ندوة التكريم».

وانطلقت فعاليات الدورة الـ٣٧ من مهرجان الاسكندرية السينمائي لأفلام البحر المتوسط بحضور وزير الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم ومحافظ الاسكندرية محمد الشريف والدكتور خالد عبدالجليل مستشار وزيرة الثقافة والفنانين خالد الصاوي واحمد وفيق وكريم قاسم المقام بأحد الفنادق بمدينة الإسكندرية.

ويقام مهرجان الاسكندرية السينمائي تحت شعار «السينما من أجل الحياة»، داخل أحد الفنادق الكبرى بالإسكندرية للمرة الأولى في تاريخ المهرجان، وتستمر فعاليات المهرجان في الفترة حتى 30 سبتمبر الجاري.